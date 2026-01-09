Madonna es la sensual protagonista de la nueva campaña de Dolce & Gabbana

Madonna a sus 67 años sigue siendo una verdadera diva. Y así lo demostró en la nueva campaña de Dolce & Gabbana para celebrar los 20 años de la fragancia The One.

“Cada mirada se vuelve cautivadora. Cada emoción se transforma en pura intensidad. La nueva campaña #DGTheOne protagonizada por Madonna, capturada por Mert Alas”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de Dolce & Gabbana.

Madonna y Alberto Guerra son las nuevas caras de Dolce & Gabbana The One este 2026 y así la Reina del Pop reafirma que a sus casi siete décadas de vida sigue más vigente que nunca.

