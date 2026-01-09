Gente
Madonna es la sensual protagonista de la nueva campaña de Dolce & Gabbana

Madonna, a sus 67 años, protagoniza la nueva campaña de Dolce & Gabbana.
Madonna, a sus 67 años, protagoniza la nueva campaña de Dolce & Gabbana. Las imágenes fueron captadas por Mert Alas. Instagram/Dolce & Gabbana

La icónica Madonna protagoniza la campaña de la emblemática fragancia The One de Dolce & Gabbana. La Reina del Pop posó muy sensual con el actor cubano Alberto Guerra. ¡Adelante!

Por ABC Color

Madonna a sus 67 años sigue siendo una verdadera diva. Y así lo demostró en la nueva campaña de Dolce & Gabbana para celebrar los 20 años de la fragancia The One.

“Cada mirada se vuelve cautivadora. Cada emoción se transforma en pura intensidad. La nueva campaña #DGTheOne protagonizada por Madonna, capturada por Mert Alas”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de Dolce & Gabbana.

Madonna y Alberto Guerra, la nueva dupla de Dolce & Gabbana. (Instagram/Dolce & Gabbana)
Madonna y Alberto Guerra son las nuevas caras de Dolce & Gabbana The One este 2026 y así la Reina del Pop reafirma que a sus casi siete décadas de vida sigue más vigente que nunca.

