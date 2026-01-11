Alfombra Roja de los Globos de Oro 2026: los mejores looks de la noche

Bajo el sol de Beverly Hills, la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 se desplegó como el primer gran termómetro de la moda global del año, recuperando el esplendor de las grandes galas y reafirmando su estatus como el escaparate más influyente de la industria. Entre flashes y una atmósfera de celebración, los protagonistas de la gran pantalla desfilaron ante una audiencia expectante, mostrando una transición clara hacia la “elegancia sin esfuerzo.
Amal y George Clooney
Elle Fanning
Emma Stone
Miley Cyrus
Ana de Armas
Joe Keery
Chase Infiniti
Ariana Grande
Teyana Taylor
Timothée Chalamet
Aimee Lou Wood
Jennifer Lawrence
Jennifer Garner
Kate Hudson
Jenna Ortega
Emily Blunt
Paul Mescal
Leighton Meester y Adam Brody
Amanda Seyfried
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy