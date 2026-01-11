Gente
Alfombra Roja de los Globos de Oro 2026: los mejores looks de la noche

Selena Gomez.
Selena Gomez.CHRIS TORRES

La 83.ª edición de los premios inauguró la temporada de estilo con una pasarela donde la sofisticación clásica se fusionó con la audacia contemporánea. En esta nota te mostramos cuales fueron las tendencias y los nombres que marcaron el pulso de la noche más glamurosa de Hollywood.

Por ABC Color

Bajo el sol de Beverly Hills, la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 se desplegó como el primer gran termómetro de la moda global del año, recuperando el esplendor de las grandes galas y reafirmando su estatus como el escaparate más influyente de la industria. Entre flashes y una atmósfera de celebración, los protagonistas de la gran pantalla desfilaron ante una audiencia expectante, mostrando una transición clara hacia la “elegancia sin esfuerzo.

Amal y George Clooney

Elle Fanning

Emma Stone

Miley Cyrus

Ana de Armas

Joe Keery

Chase Infiniti

Ariana Grande

Teyana Taylor

Timothée Chalamet

Aimee Lou Wood

Jennifer Lawrence

Jennifer Garner

Kate Hudson

Jenna Ortega

Emily Blunt

Paul Mescal

Leighton Meester y Adam Brody

Amanda Seyfried

