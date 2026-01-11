Globos de Oro 2026, EN VIVO: todos los ganadores de la noche

La ciudad de Los Ángeles volvió a vestirse de gala para recibir una de las citas más esperadas y vibrantes del calendario del entretenimiento. Bajo las luces del salón principal, la ceremonia de los Globos de Oro 2026 se consolidó una vez más como el termómetro definitivo de la industria, logrando reunir en un mismo escenario el talento emergente de las plataformas de streaming con la mística del cine tradicional. Entre ovaciones, momentos de humor y una atmósfera de celebración, la noche transcurrió como un repaso exhaustivo por las historias que lograron conmover y cautivar al público durante el último año.

Lea más: Dónde ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2026

23:25 Timothée Chalamet alcanzó la gloria: Mejor Actor de Comedia por “Marty Supreme”

Timothée Chalamet se consagró como Mejor Actor en una Película – Musical o Comedia por su interpretación en “Marty Supreme”, la cinta de Josh Safdie inspirada en la vida del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

23:20 Rose Byrne se coronó como la Mejor Actriz de Comedia

Rose Byrne se quedó con el Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Película – Musical o Comedia por su brillante y ácido papel en “If I Had Legs I’d Kick You”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

23:15 Paul Thomas Anderson ganó por Mejor Guion por “Una batalla tras otra”

El prestigio de Paul Thomas Anderson volvió a imponerse en la temporada de premios. El aclamado cineasta ganó el Globo de Oro al Mejor Guion – Película por “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), su ambiciosa y vibrante adaptación inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

23:00 Ludwig Göransson se quedó con el premio a Mejor Banda Sonora por “Sinners”

Ludwig Göransson se llevó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original por su hipnótico y oscuro trabajo en “Sinners”, la nueva película de terror gótico de Ryan Coogler.

22:55 “Golden”, el éxito de “KPop Demon Hunters” ganó por Mejor Canción Original

“Golden”, el tema central de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters”, ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción Original – Película. Interpretada por el grupo ficticio Huntrix (con las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), la canción logró superar a potentes composiciones de películas como Wicked: For Good y Sinners.

22:50 Amy Poehler y “Good Hang” ganaron el primer Globo de Oro al Mejor Podcast

¡Un hito en la historia de los premios! Amy Poehler se ha llevado el primer galardón de la historia de los Globos de Oro en la nueva categoría de Mejor Podcast por su exitoso programa “Good Hang with Amy Poehler”.

22:45 Seth Rogen se llevó el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia por “The Studio”

El creador y protagonista de una de las sátiras más ácidas de la industria tuvo su gran noche. Seth Rogen ganó con el premio al Mejor Actor en una Serie de Televisión – Musical o Comedia por su papel de Matt Remick en “The Studio”.

22:40 Owen Cooper ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en TV por “Adolescence”

La revelación de la temporada tuvo su gran momento de gloria. Owen Cooper se coronó como el Mejor Actor de Reparto en Televisión por su desgarradora y potente interpretación en la serie limitada “Adolescence”.

22:35 Jean Smart hizo historia: tercer Globo de Oro por su papel en “Hacks”

La reina de la comedia televisiva lo hizo de nuevo. Jean Smart se alzó con el premio a la Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Musical o Comedia por su interpretación de la icónica Deborah Vance en la cuarta temporada de “Hacks”. Con este triunfo, Smart consolida un dominio absoluto en la categoría, habiendo ganado la estatuilla prácticamente con cada entrega de la serie de Max.

22:30 Noah Wyle se impuso como Mejor Actor de Drama en TV por “The Pitt”

¡De vuelta a lo más alto de la medicina televisiva! Noah Wyle se llevó el Globo de Oro al Mejor Actor en una Serie de Televisión – Drama por su papel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en “The Pitt”.

22:22 Stellan Skarsgård conquistó el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto

La veteranía y el talento de Stellan Skarsgård fueron reconocidos esta noche con el premio al Mejor Actor de Reparto en una película dramática. El actor sueco se alzó con la estatuilla por su impecable trabajo en “Sentimental Value”, la nueva obra del director Joachim Trier.

22:15 Teyana Taylor se consagró como la Mejor Actriz de Reparto

¡Primer gran momento de la noche para el cine! Teyana Taylor ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto por su visceral y aclamada interpretación en “Una batalla tras otra” (One Battle After Another).