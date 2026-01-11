Conocé la faceta artística de Carlos Troche que lo “desenchufa” de la rutina laboral

El periodista Carlos Troche tiene una faceta no explotada. ¡Sí! El comunicador ama el arte desde siempre, y hasta ahora, a pesar de su largas jornadas laborales, siempre encuentra un momento del día para dedicarse a dibujar y pintar. En esta entrevista con ABC Digital, el conductor del Noticiero Cardinal nos revela más detalles de su pasión poco conocida.

Nuestra primera pregunta fue si desde niño le gustó dibujar y Carlos Troche nos contó: “Creo que en la adolescencia comencé a tomar el gusto por el dibujo, que tenía cierto talento en mirar algo y dibujar. Y eso fui perfeccionando con el tiempo en Artes Plásticas, en el colegio. Pero todo lo que tenga que ver con arte siempre me sedujo, no solamente el dibujo, también pasa por la poesía, la lectura, la declamación, la conducción de eventos. Todo lo que tenga que ver con arte siempre formó parte de mis gustos desde muy pequeño".

Y sobre cómo empezó su pasión por el arte, Carlos Troche aseguró: “Realmente no recuerdo, simplemente nació, brotó, surgió, probé, me gustó y hasta ahora lo sigo disfrutando, como desde aquel primer día cuando comencé a trazar con bolígrafo, con lápiz y después ya con el pincel”.

Además, Carlos Troche recordó emocionado: “De hecho, mi primer trabajo como profesional fue de letrista, porque como tenía la habilidad del pincel, la pintura, las letras, terminé trabajando en una empresa en la que hacíamos esos carteles sobre chapas o pintábamos sobre murales. Bueno, mi primer trabajo fue de letrista y eso me permitió en mi adolescencia ganarme unos guaraníes y financiar en el turno tarde la posibilidad de estar en Canal 8 Televisora del Este como pasante. Yo simplemente quería estar dentro, saber cómo se trabajaba en televisión y me autofinanciaba haciendo publicidad de letrista a la mañana y a la tarde era pasante en Canal 8″.

Carlos Troche: “Es una burbuja que me permite extraerme de todo”

Carlos Troche tiene un talento innato porque dibuja y pinta a la perfección. “Soy autodidacta, nunca tomé un curso. Aunque de niñez y adolescencia fantaseaba con estudiar con Porfirio Bustos, un gran referente del dibujo, de la pintura y un gran maestro, a quien tuve la oportunidad no hace mucho tiempo de entrevistar y de confesarle que parte del conocimiento que tengo lo aprendí con sus cursos que daba por televisión. No me perdía un capítulo por el SNT, los fines de semana dictaba sus cursos y enseñaba cómo hacer los trazos, cómo dibujar el rostro, el cuerpo, las técnicas. Y ya en esa época, a finales de los 80, era un aprendizaje online de cómo dibujar. No tuve formación de una academia, simplemente autodidacta y con esos cursos del maestro".

Y ante la consulta ¿Cómo te sentís al tener un lápiz o un pincel en tus manos?, el periodista Carlos Troche aseguró con una gran sonrisa: “Es una burbuja que me permite extraerme de todo, es una manera de escaparme del bullicio diario del trabajo, del trajín, del estrés que significa este trabajo. Me desenchufo y habitualmente mi horario predilecto para dibujar y pintar comienza a las 10 de la noche, en el silencio del hogar, en la sala, en la mesa".

“Sobre la mesa pongo todo lo que necesito dependiendo si voy a pintar tela, si voy a pintar papel, o sobre cartón. Mis lápices, borradores, pinceles, pinturas y tengo todo a disposición ahí, y dejo que fluya el arte, la creatividad. Y estoy hasta las doce, la una, las dos de la mañana, ya cuando el sueño me vence dejo tal cual así, al otro día recojo todo porque espero que la pintura se seque. Y cuando nuevamente vienen esas ganas, como esos artistas que están ahí esperando que le venga la musa inspiradora; cuando dos o tres días después siento la necesidad, retomo hasta terminar y dependiendo de la obra me puede llevar una semana, quince días, un mes”, siguió contándonos Carlos Troche.

La maleta amarilla como lienzo

Hace poco, el comunicador dibujó y pintó utilizando como lienzo una maleta. Le pedimos que nos cuente un poco más sobre esa obra que compartió con sus seguidores en Instagram y Carlos Troche nos explicó: “Viajé a Taiwán con una sola maleta, pero con algunas compras y unos regalos finalmente necesité otra y no tuve otra opción que comprar una. La que me gustó por la textura y el tipo de maleta, era de color amarillo. Bueno, vino la maleta y a mi señora le encantó el color y el tamaño para los viajes cortos al interior. Pero le dije: ‘Algo le falta, necesita tener tu sello’. Y como sé que es una gran admiradora de Marilyn Monroe le dije: ‘Yo le voy a dar un sello, una distinción para que sea distinta a las demás maletas y sea única’, y ahí nació el lienzo de la maleta para la pintura de Marilyn Monroe".

Y no pudimos dejar de consultar a Carlos Troche si ya preparó otra obra para algún familiar o amigo. Esto fue lo que nos respondió: “Y, prácticamente no, siempre fueron obras o para mí, o de repente en medio del trabajo. Como para descomprimir tanta atención en el noticiero por un tema muy fuerte, comienzo a hacer algunos retratos, dibujos. Pero sí ya le preparé a mi señora. En su momento a Santiago, mi hijo, también le pinté un par de calzados deportivos; cuando eso era muy chico y le encantaba el Hombre Araña, y le pinté. A Charlotte todavía no, ni tampoco a Catalina. Estoy viendo algo para las chicas, una sorpresa, tanto para Charlotte como para Catalina, algo les voy a preparar".

Finalmente, quisimos saber si Carlos Troche piensa exponer sus obras de arte y rápidamente contestó: “Exponer no, porque es un hobby. Hay gente que le gusta jugar ajedrez, hay otra gente que le gusta leer, a mí también me encanta, o el deporte”.

“A mí me gusta pintar, dibujar y veo como una actividad que me ayuda a descomprimir, es como hacer higiene mental, como te dicen los sicólogos. De repente, después de tanta jornada laboral pesada y con todo lo que nosotros vemos en pantalla, lo que ocurre en el país y en el mundo, necesitamos un poco de higiene mental y yo trato de limpiar y hacer esa higiene, haciendo lo que me gusta: dibujar y pintar”, destacó Carlos Troche antes de despedirse de ABC Digital.