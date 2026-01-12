Gente
12 de enero de 2026 - 14:19

Hailee Steinfeld presumió su embarazo en los Globos de Oro

La actriz estadounidense Hailee Steinfeld mostró orgullosa su pancita en los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton. (Michael Tran / AFP)
La actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld (29) pasó por primera vez por una alfombra roja con su bebé a bordo. ¡Sí! La esposa de Josh Allen lució espléndida a su llegada a los Globos de Oro 2026.

Por ABC Color

Hailee Steinfeld se mostró por primera vez en una red carpet tras anunciar su embarazo hace pocas semanas. La actriz espera a su primogénito con su esposo Josh Allen, jugador de los Buffalo Bills.

¡Hermosa mamita! Hailee Steinfeld llegó de rosa a los Golden Globe Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
La alfombra roja de los Globos de Oro fue el lugar perfecto para que Hailee Steinfeld luciera espléndida y presumiera feliz de su incipiente pancita con el bebé a bordo.

Hailee Steinfeld y su esposo Josh Allen esperan para los próximos meses la llegada de su primer hijo. (Michael Tran / AFP)
Hailee Steinfeld llegó enfundada en un maxivestido rosa que llevaba la firma de Prada y dejaba ver sus curvas de embarazada.