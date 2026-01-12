Hailee Steinfeld presumió su embarazo en los Globos de Oro

Hailee Steinfeld se mostró por primera vez en una red carpet tras anunciar su embarazo hace pocas semanas. La actriz espera a su primogénito con su esposo Josh Allen, jugador de los Buffalo Bills.
La alfombra roja de los Globos de Oro fue el lugar perfecto para que Hailee Steinfeld luciera espléndida y presumiera feliz de su incipiente pancita con el bebé a bordo.
Hailee Steinfeld llegó enfundada en un maxivestido rosa que llevaba la firma de Prada y dejaba ver sus curvas de embarazada.