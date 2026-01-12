De Selena Gómez y Benny Blanco a George y Amal Clooney, las 10 parejas más enamoradas en los Globos de Oro

El Beverly Hilton Hotel fue el escenario perfecto para que las parejitas más enamoradas de Hollywood derrocharan amor en una velada increíble en el marco de una nueva edición de los Globos de Oro.

Las más icónicas parejas enamoradas, como los recién casados Selena Gómez y Benny Blanco, los siempre juntos George y Amal Clooney, así como Macaulay Culkin y Brenda Song, posaron felices en la red carpet de la Globos de Oro 2026.

Lea más: Alfombra Roja de los Globos de Oro 2026: los mejores looks de la noche

Priyanka Chopra y Nick Jonas, Ashton Kutcher y Mila Kunis, Adam Brody y Leighton Meester también se llevaron todos los flashes al llegar juntitos y compartir mimos y miradas cómplices en los Globos de Oro en Los Ángeles.

Lea más: La broma a DiCaprio en los Globos de Oro sobre la edad de sus novias

Emily Blunt y John Krasinski, Diego Luna y Marina de Tavira, Dwayne ‘The Rock’ Johnson y Lauren Hashian, Adam Sandler y Jackie Sandler también se mostraron muy enamorados, como siempre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy