De Selena Gómez y Benny Blanco a George y Amal Clooney, las 10 parejas más enamoradas en los Globos de Oro
La edición número 83 de los Globos de Oro reunió a las más mediáticas parejas de Hollywood. Selena Gómez y Benny Blanco, George y Amal Clooney, Priyanka Chopra y Nick Jonas fueron solo algunos de los románticos protagonistas de la gala.
Por ABC Color
El Beverly Hilton Hotel fue el escenario perfecto para que las parejitas más enamoradas de Hollywood derrocharan amor en una velada increíble en el marco de una nueva edición de los Globos de Oro.
Las más icónicas parejas enamoradas, como los recién casados Selena Gómez y Benny Blanco, los siempre juntos George y Amal Clooney, así como Macaulay Culkin y Brenda Song, posaron felices en la red carpet de la Globos de Oro 2026.
Priyanka Chopra y Nick Jonas, Ashton Kutcher y Mila Kunis, Adam Brody y Leighton Meester también se llevaron todos los flashes al llegar juntitos y compartir mimos y miradas cómplices en los Globos de Oro en Los Ángeles.