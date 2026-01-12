Gente
De Selena Gómez y Benny Blanco a George y Amal Clooney, las 10 parejas más enamoradas en los Globos de Oro

La cantante estadounidense Selena Gómez y el productor estadounidense Benny Blanco a su llegada a la edición 83 de los Premios Globos de Oro, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. (EFE/ Octavio Guzmán) OCTAVIO GUZMÁN

La edición número 83 de los Globos de Oro reunió a las más mediáticas parejas de Hollywood. Selena Gómez y Benny Blanco, George y Amal Clooney, Priyanka Chopra y Nick Jonas fueron solo algunos de los románticos protagonistas de la gala.

El Beverly Hilton Hotel fue el escenario perfecto para que las parejitas más enamoradas de Hollywood derrocharan amor en una velada increíble en el marco de una nueva edición de los Globos de Oro.

¡Bella pareja! El actor George Clooney y su esposa Amal Clooney a su arribo a los Golden Globe Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)

Las más icónicas parejas enamoradas, como los recién casados Selena Gómez y Benny Blanco, los siempre juntos George y Amal Clooney, así como Macaulay Culkin y Brenda Song, posaron felices en la red carpet de la Globos de Oro 2026.

Macaulay Culkin y Brenda Song, enamorados en los Golden Globe Awards en California. (Michael Tran / AFP)

¡Elegantísimos! La actriz y modelo india Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas asistieron a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton. (Frederic J. Brown / AFP)

Priyanka Chopra y Nick Jonas, Ashton Kutcher y Mila Kunis, Adam Brody y Leighton Meester también se llevaron todos los flashes al llegar juntitos y compartir mimos y miradas cómplices en los Globos de Oro en Los Ángeles.

Mila Kunis y su esposo Ashton Kutcher, otra parejita presente en los Golden Globe Awards en el Beverly Hilton Hotel. (Michael Tran / AFP)
Adam Brody y Leighton Meester llegaron felices a los Golden Globe Awards. (Michael Tran / AFP)

¡Divinos! Los tortolitos John Krasinski y Emily Blunt en la red carpet de los Golden Globe Awards. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
El actor mexicano Diego Luna y Marina de Tavira a su paso por la alfombra de los Golden Globe Awards en el Beverly Hilton Hotel. (Michael Tran / AFP)

Emily Blunt y John Krasinski, Diego Luna y Marina de Tavira, Dwayne ‘The Rock’ Johnson y Lauren Hashian, Adam Sandler y Jackie Sandler también se mostraron muy enamorados, como siempre.

Dwayne "La Roca" Johnson y su esposa Lauren Hashian también derrocharon amor en los Golden Globe Awards. (Frederic J. Brown / AFP)
¡Inseparables! Adam Sandler y Jackie Sandler posando con buenísima onda para los medios presentes en la red carpet de los Golden Globe Awards. (Michael Tran / AFP)