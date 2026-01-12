La broma a DiCaprio en los Globos de Oro sobre la edad de sus novias

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio no ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical, pero igual volvió viral en la noche de gala de la edición número 83 de los codiciados premios. ¿El motivo? Los dardos de la broma de la presentadora Nikki Glaser fueron para él.

Al iniciar la noche de gala, Nikki Glaser expresó en el escenario dirigiéndose a Leo DiCaprio: “Qué carrera has tenido, cuántas interpretaciones tan icónicas, has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Globos de Oro, un Óscar y todo esto antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

Luego, Glaser continuó: “Leo, siento haber hecho esta broma, es de mal gusto. Intenté no hacerlo, pero ya sabes, no sabemos más nada de ti. No hay más información sobre ti”.

Leonardo Di Caprio tomó con risas las palabras de Nikki Glaser, quien además se refirió a una entrevista de 1991 y preguntó a Leo si su plato favorito seguía siendo “pasta, pasta y más pasta”. El actor respondió con el pulgar hacia arriba y un “sí”.

