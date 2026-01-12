Gente
12 de enero de 2026 - 10:00

La broma a DiCaprio en los Globos de Oro sobre la edad de sus novias

El famoso actor Leonardo DiCaprio llegando a los Golden Globe Awards en el Beverly Hilton Hotel. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Leonardo DiCaprio (51) fue blanco de una broma en pleno Globos de Oro. La edad de sus parejas y lo poco se sabe de su vida fueron los puntos que Nikki Glaser utilizó para arrancar risas al mismísimo Leo y todos los presentes. ¡Adelante!

Por ABC Color

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio no ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical, pero igual volvió viral en la noche de gala de la edición número 83 de los codiciados premios. ¿El motivo? Los dardos de la broma de la presentadora Nikki Glaser fueron para él.

Al parecer, Leonardo Dicaprio no se esperada ser nuevamente blanco de bromas en una gala de premiación. (Frederic J. Brown / AFP)
Al iniciar la noche de gala, Nikki Glaser expresó en el escenario dirigiéndose a Leo DiCaprio: “Qué carrera has tenido, cuántas interpretaciones tan icónicas, has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Globos de Oro, un Óscar y todo esto antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

Luego, Glaser continuó: “Leo, siento haber hecho esta broma, es de mal gusto. Intenté no hacerlo, pero ya sabes, no sabemos más nada de ti. No hay más información sobre ti”.

La comediante Nikki Glaser fue la encargada de hacer la broma a Leo CiCaprio en los Golden Globe Awards. (Michael Tran / AFP)
La comediante Nikki Glaser fue la encargada de hacer la broma a Leo CiCaprio en los Golden Globe Awards. (Michael Tran / AFP)

Leonardo Di Caprio tomó con risas las palabras de Nikki Glaser, quien además se refirió a una entrevista de 1991 y preguntó a Leo si su plato favorito seguía siendo “pasta, pasta y más pasta”. El actor respondió con el pulgar hacia arriba y un “sí”.

