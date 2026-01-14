Marc Anthony, feliz tras ser nominado en varias categorías en Premio Lo Nuestro

El cantante salsero Marc Anthony es uno de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro. En su cuenta oficial de Instagram se mostró feliz y agradecido con sus seguidores tras recibir la noticia.

“¡Mi gente, nada de esto sería posible sin ustedes! Gracias a ustedes, estamos nominados a Premio Lo Nuestro en las categorías: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Colaboración del Año - Pop/Urbano, Artista Del Año - Tropical y Colaboración Del Año - Tropical“, escribió Marc Anthony en su cuenta de Instagram, donde además dejó un link para votar.

Y, por supuesto, fue su esposa Nadia Ferreira una de las primeras en dar Me Gusta a la publicación de “El Flaco de Oro”.

La gala de Premio Lo Nuestro 2026 se realizará el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida (Estados Unidos). La transmisión en vivo será por Univisión, Unimás, Galavisión y Vix.

