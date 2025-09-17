Nadia Ferreira celebró los 57 años de Marc Anthony con unas fotos inéditas

Marco Antonio Muñiz Rivera, conocido artísticamente como Marc Anthony, completó una nueva vuelta al sol. ¡Sí! El cantante salsero cumplió 57 años y su enamorada esposa Nadia Ferreira le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, donde además publicó imágenes inéditas de la parejita y también de su niño.

“Happy birthday al padre de mi hijo. ¡Mi amor por ti crece cada día más! Te amamos“, escribió Nadia Ferreira junto a las postales que compartió con sus casi 3.600.000 seguidores.

Nadia Ferreira y Marc Anthony llevan juntos 3 años y medio. La parejita se comprometió en mayo de 2022 y se casó el 28 de enero de 2023. La virreina de Miss Universo 2021 y el famoso cantante recibieron a su primer hijo juntos en junio de 2023.

Así que, este fue el cuarto cumpleaños de Marc Anthony junto a Nadia Ferreira y el tercero con Marquito en sus brazos.

