Nadia Ferreira celebró los 57 años de Marc Anthony con unas fotos inéditas

Marc Anthony ayer cumplió 57 años y su esposa Nadia Ferreira lo saludó en las redes, donde compartió postales inéditas del cumpleañero junto a ella y su hijo Marquito. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 09:59
¡Siempre enamorados! Nadia Ferreira y Marc Anthony.
¡Siempre enamorados! Nadia Ferreira y Marc Anthony.

Marco Antonio Muñiz Rivera, conocido artísticamente como Marc Anthony, completó una nueva vuelta al sol. ¡Sí! El cantante salsero cumplió 57 años y su enamorada esposa Nadia Ferreira le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, donde además publicó imágenes inéditas de la parejita y también de su niño.

Nadia Ferreira y Marc Anthony, felices en su hogar de Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira y Marc Anthony, felices en su hogar de Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)

Lea más: Nadia Ferreira y Marc Anthony, muy románticos en su segundo aniversario de bodas

Marc Anthony hamacando a Marquito en pleno paseo por altamar. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony hamacando a Marquito en pleno paseo por altamar. (Instagram/Nadia Ferreira)

“Happy birthday al padre de mi hijo. ¡Mi amor por ti crece cada día más! Te amamos“, escribió Nadia Ferreira junto a las postales que compartió con sus casi 3.600.000 seguidores.

Lea más: Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

Marc Anthony y Nadia Ferreira paseando en un súper auto deportivo. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony y Nadia Ferreira paseando en un súper auto deportivo. (Instagram/Nadia Ferreira)

Nadia Ferreira y Marc Anthony llevan juntos 3 años y medio. La parejita se comprometió en mayo de 2022 y se casó el 28 de enero de 2023. La virreina de Miss Universo 2021 y el famoso cantante recibieron a su primer hijo juntos en junio de 2023.

Marc Anthony viajando en su jet privado con Marquito en su regazo. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony viajando en su jet privado con Marquito en su regazo. (Instagram/Nadia Ferreira)

Así que, este fue el cuarto cumpleaños de Marc Anthony junto a Nadia Ferreira y el tercero con Marquito en sus brazos.

