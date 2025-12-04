Gente
04 de diciembre de 2025 - 15:39

Marc Anthony actuó en el Rockefeller Center y Nadia Ferreira estuvo en primera fila

Marc Anthony actuando durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York.SARAH YENESEL

El icónico cantante Marc Anthony actuó en el marco de la ceremonia de encendido del emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Y, por supuesto, su orgullosa esposa Nadia Ferreira estuvo en primerísima fila para apoyarlo.

Por ABC Color

“¡Mi gente! ¡Estoy tan emocionado de anunciar que voy a actuar en Navidad en el Rockefeller Center! Vamos a iluminar estas fiestas juntos", escribió hace unos días Marc Anthony en su cuenta de Instagram y anoche ya estuvo cantando villancicos en la fría noche de la Gran Manzana.

Nadia Ferreira estuvo en primerísima fila apoyando a su esposo Marc Anthony. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

Y, como era de esperarse, la paraguaya Nadia Ferreira acompañó muy de cerca a su esposo Marc Anthony en tan importante ocasión.

Marc Anthony presentó su show durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. (Theo Wargo/Getty Images/AFP)

“Esposa orgullosa”, escribió la villarriqueña en sus historias de Instagram junto a una postal donde se la ve en primer plano y de fondo al cantante salsero.

Marquito también acompañó a sus papis en su viaje a Nueva York. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

Pero Nadia Ferreira y Marc Anthony no llegaron solos a Nueva York procedentes de su hogar en Miami. Los acompañó su tierno hijo Marquito, quien disfrutó bien abrigadito del paseo navideño por las principales avenidas neoyorkinas antes de la presentación de su papi en el Rockefeller Center.

