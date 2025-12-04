Marc Anthony actuó en el Rockefeller Center y Nadia Ferreira estuvo en primera fila

“¡Mi gente! ¡Estoy tan emocionado de anunciar que voy a actuar en Navidad en el Rockefeller Center! Vamos a iluminar estas fiestas juntos", escribió hace unos días Marc Anthony en su cuenta de Instagram y anoche ya estuvo cantando villancicos en la fría noche de la Gran Manzana.

Y, como era de esperarse, la paraguaya Nadia Ferreira acompañó muy de cerca a su esposo Marc Anthony en tan importante ocasión.

“Esposa orgullosa”, escribió la villarriqueña en sus historias de Instagram junto a una postal donde se la ve en primer plano y de fondo al cantante salsero.

Pero Nadia Ferreira y Marc Anthony no llegaron solos a Nueva York procedentes de su hogar en Miami. Los acompañó su tierno hijo Marquito, quien disfrutó bien abrigadito del paseo navideño por las principales avenidas neoyorkinas antes de la presentación de su papi en el Rockefeller Center.

