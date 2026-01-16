Kate Middleton recibió en Windsor a las campeonas mundiales de rugby

La princesa de Gales, Kate Middleton, recibió al equipo femenino de rugby de Inglaterra en el Castillo de Windsor, donde tuvo lugar una recepción para agasajar a las jugadoras tras su victoria en la Copa del Mundo 2025.

"¡Un gran día recibiendo a las campeonas de la Copa Mundial de Rugby Femenina. Las Red Roses hoy en Windsor! ¡Felicidades a todas! ¡Todo un logro!“, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

Kate Middleton lució espléndida para recibir a las campeonas mundiales de rugby. La princesa de Gales optó por un traje rojo de dos piezas que lleva la firma de Alexander McQueen y completó su look con calzados de tacón del mismo color y discretas joyas.