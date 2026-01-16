Gente
16 de enero de 2026 - 09:30

Kate Middleton recibió en Windsor a las campeonas mundiales de rugby

Kate Middleton recibió al equipo femenino de rugby de Inglaterra en el Castillo de Windsor. (Kin Cheung / POOL / AFP)
Kate Middleton se mostró feliz y emocionada al recibir en el Castillo de Windsor la visita del equipo femenino de rugby de Inglaterra que en 2025 logró la Copa del Mundo. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color

La princesa de Gales, Kate Middleton, recibió al equipo femenino de rugby de Inglaterra en el Castillo de Windsor, donde tuvo lugar una recepción para agasajar a las jugadoras tras su victoria en la Copa del Mundo 2025.

La princesa de Gales posando con miembros del equipo femenino de rugby de Inglaterra durante una recepción tras su victoria en la Copa del Mundo de 2025. (Kin Cheung / POOL / AFP)
"¡Un gran día recibiendo a las campeonas de la Copa Mundial de Rugby Femenina. Las Red Roses hoy en Windsor! ¡Felicidades a todas! ¡Todo un logro!“, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

Kate Middleton mira una camiseta de rugby firmada y otros recuerdos con Zoe Stratford de England Rugby durante una recepción para el equipo femenino de rugby de Inglaterra después de su victoria en la Copa del Mundo en 2025. (Kin Cheung / POOL / AFP)
Kate Middleton lució espléndida para recibir a las campeonas mundiales de rugby. La princesa de Gales optó por un traje rojo de dos piezas que lleva la firma de Alexander McQueen y completó su look con calzados de tacón del mismo color y discretas joyas.

La princesa de Gales sonríe mientras saluda a los miembros del equipo femenino de rugby de Inglaterra. (Kin Cheung / POOL / AFP)
