El primer acto juntos de Kate Middleton y William de Inglaterra este 2026

El príncipe William y la princesa Kate hablando con el personal al final de su visita al Hospital Charing Cross en el oeste de Londres. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
Kate Middleton y William de Inglaterra visitaron hoy el Hospital Charing Cross para agradecer a los trabajadores sanitarios y a los voluntarios por su labor. Fue el primer acto juntos de los príncipes de Gales este 2026.

Por ABC Color

Los futuros reyes de Inglaterra, Kate Middleton y William, hoy realizaron su primer acto público juntos. Fue una visita sorpresa a un lugar muy especial, el Hospital Charing Cross en el oeste de Londres.

Los príncipes de Gales visitaron la unidad de rehabilitación neurológica del Hospital Charing Cross para destacar el trabajo del personal y los voluntarios del NHS. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
Los príncipes de Gales llegaron hasta ahí para agradecer al personal de salud por su entrega y a los voluntarios por su labor humanitaria.

Kate Middleton y William de Inglaterra recorrieron diferentes sectores del centro hospitalario y vivieron emotivos momentos con los trabajadores de blanco del Charing Cross Hospital.

Los príncipes William y Kate Middleton se reunieron con el personal sanitario durante una visita al Hospital Charing Cross. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
Además, Kate Middleton y William compartieron un agasajo con los médicos, enfermeros y voluntarios del Hospital Charing Cross.

