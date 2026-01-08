El primer acto juntos de Kate Middleton y William de Inglaterra este 2026

Los futuros reyes de Inglaterra, Kate Middleton y William, hoy realizaron su primer acto público juntos. Fue una visita sorpresa a un lugar muy especial, el Hospital Charing Cross en el oeste de Londres.
Los príncipes de Gales llegaron hasta ahí para agradecer al personal de salud por su entrega y a los voluntarios por su labor humanitaria.
Kate Middleton y William de Inglaterra recorrieron diferentes sectores del centro hospitalario y vivieron emotivos momentos con los trabajadores de blanco del Charing Cross Hospital.
Además, Kate Middleton y William compartieron un agasajo con los médicos, enfermeros y voluntarios del Hospital Charing Cross.
