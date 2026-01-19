Gente
19 de enero de 2026 - 15:27

¡Los mellis de Sanie López Garelli ya cumplieron 11 meses!

Sanie López Garelli con sus mellis Christian y Didier, y la perrita Mila.Captura de la historia de Instagram de Sanie López Garelli

Sanie López Garelli compartió feliz en sus redes sociales que sus mellis Christian y Didier Dumot ya cumplieron 11 meses. ¡Pasá y mirá las fotos más tiernas que verás hoy!

Por ABC Color

“Los mellis cumplieron 11 meses. ¡Gracias Dios por tantas bendiciones!”, escribió emocionada y feliz la periodista Sanie López Garelli en sus historias de Instagram junto a una postal familiar, donde se la ve con sus mellizos Christian y Didier, su esposo Christian Dumot y su madre Yolanda Garelli.

Sanie López Garelli con sus mellis Christian y Didier, su esposo Christian Dumot y su mamá, doña Yolanda Garelli. (Captura de la historia de Instagram de Sanie López Garelli)

¡11 meses de felicidad!“, destacó la conductora sanie López Garelli al pie de otra postal donde los protagonistas son los mellis Christian y Didier junto a la mediática perrita Mila.

Sanie López Garelli con sus mellis Christian y Didier Dumot disfrutando un día veraniego. (Captura de la historia de Instagram de Sanie López Garelli)

Christian y Didier Dumot López llegaron al mundo el 18 de febrero de 2025 con 35 semanas de gestación y son los hermanitos menores de Kevin y Oliver Heikel.