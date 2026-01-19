¡Los mellis de Sanie López Garelli ya cumplieron 11 meses!

“Los mellis cumplieron 11 meses. ¡Gracias Dios por tantas bendiciones!”, escribió emocionada y feliz la periodista Sanie López Garelli en sus historias de Instagram junto a una postal familiar, donde se la ve con sus mellizos Christian y Didier, su esposo Christian Dumot y su madre Yolanda Garelli.

“¡11 meses de felicidad!“, destacó la conductora sanie López Garelli al pie de otra postal donde los protagonistas son los mellis Christian y Didier junto a la mediática perrita Mila.

Christian y Didier Dumot López llegaron al mundo el 18 de febrero de 2025 con 35 semanas de gestación y son los hermanitos menores de Kevin y Oliver Heikel.