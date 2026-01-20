Brooklyn Beckham: “No quiero reconciliarme con mi familia”

Brooklyn Beckham rompió públicamente la relación con sus padres Victoria y David Beckham. Lo hizo a través de un extenso comunicado en sus historias de Instagram donde relata acerca de la disputa con sus famosos progenitores.
“He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó escribiendo Brooklyn Beckham en las redes.
“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, dejó en claro Brooklyn Beckham en la red social de la camarita, donde en otro párrafo destacó: “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.
Lea más: Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron sus tres años de casados
Brooklyn Beckham: “Me dijeron que<b> </b>Nicola ‘no era de sangre’"
“Semanas ante de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ y ‘no era de la familia’. Desde que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado”, siguió relatando Brooklyn Beckham.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Victoria Beckham acompañó a su nuera Nicola Peltz en la premier de su película
En otra parte del comunicado, se puede leer: “Mi familia le ha faltado el respeto constantemente a mi esposa, por mucho que hayamos intentado unirnos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas, con la clara intención de incomodarnos a ambos”.
“Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Todo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra familia”, finalizó expresando Brooklyn Beckham.