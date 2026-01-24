Gente
24 de enero de 2026 - 08:00

De Donatella Versace a Tom Ford: Los famosos en el funeral de Valentino

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llegando a la ceremonia fúnebre del difunto diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma. (Stefano RELLANDINI / AFP)
Varios famosos dieron el último adiós a Valentino Garavani, fallecido el pasado lunes 19 de enero. Donatella Versace, Tom Ford, Anna Wintour y Elizabeth Hurley se mostraron muy dolidos en la despedida del icónico diseñador italiano.

Por ABC Color

En la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires, en Roma, tuvo lugar ayer viernes 23 de enero el funeral del emblemático diseñador italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani.

La actriz Anne Hathaway también estuvo presente en el funeral de Valentino. (Stefano RELLANDINI / AFP)
Hasta la capital italiana arribaron famosos de diferentes ámbitos para dar el último adiós a Valentino, quien falleció el 19 de enero a los 93 años.

Anna Wintour en el último adiós a Valentino en Roma. (EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI)
La diseñadora Donatella Versace, la editora de moda Anna Wintour y la actriz Anne Hathaway llegaron con gafas negras y rostros llenos de tristeza al funeral de Valentino.

El empresario francés François-Henri Pinault llegando a la ceremonia de despedida al diseñador de moda italiano Valentino Gavarani. (Stefano RELLANDINI / AFP)
Elizabeth Hurley con su hijo Damian Charles se despidió del diseñador de moda italiano Valentino Garavani en su funeral en la Basílica de S. Maria degli Angeli e dei Martiri en Roma. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
El empresario francés François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek; el diseñador Tom Ford, Elizabeth Hurley y su hijo Damian Charles, también estuvieron presentes en la ceremonia de despedida a Valentino Garavani en la Basílica Santa María de los Ángeles y Mártires.

El diseñador de moda estadounidense Tom Ford también asistió al funeral de Valentino Garavani. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
