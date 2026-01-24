De Donatella Versace a Tom Ford: Los famosos en el funeral de Valentino

En la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires, en Roma, tuvo lugar ayer viernes 23 de enero el funeral del emblemático diseñador italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani.

Hasta la capital italiana arribaron famosos de diferentes ámbitos para dar el último adiós a Valentino, quien falleció el 19 de enero a los 93 años.

Lea más: Murió Valentino, el icónico diseñador italiano

La diseñadora Donatella Versace, la editora de moda Anna Wintour y la actriz Anne Hathaway llegaron con gafas negras y rostros llenos de tristeza al funeral de Valentino.

Lea más: Así despiden a Valentino en Italia

El empresario francés François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek; el diseñador Tom Ford, Elizabeth Hurley y su hijo Damian Charles, también estuvieron presentes en la ceremonia de despedida a Valentino Garavani en la Basílica Santa María de los Ángeles y Mártires.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy