De Donatella Versace a Tom Ford: Los famosos en el funeral de Valentino
Varios famosos dieron el último adiós a Valentino Garavani, fallecido el pasado lunes 19 de enero. Donatella Versace, Tom Ford, Anna Wintour y Elizabeth Hurley se mostraron muy dolidos en la despedida del icónico diseñador italiano.
Por ABC Color
En la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires, en Roma, tuvo lugar ayer viernes 23 de enero el funeral del emblemático diseñador italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani.
Hasta la capital italiana arribaron famosos de diferentes ámbitos para dar el último adiós a Valentino, quien falleció el 19 de enero a los 93 años.
El empresario francés François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek; el diseñador Tom Ford, Elizabeth Hurley y su hijo Damian Charles, también estuvieron presentes en la ceremonia de despedida a Valentino Garavani en la Basílica Santa María de los Ángeles y Mártires.