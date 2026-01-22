Así despiden a Valentino en Italia

El modisto de alta costura italiano Valentino Garavani falleció el pasado lunes 19 de enero a los 93 años en su residencia de Roma.
Valentino Clemente Ludovico Garavani, conocido simplemente como Valentino, dejó un gran legado en el mundo de la moda y hoy toda Italia llora su partida a la eternidad.
El velatorio de Valentino se desarrolla desde ayer miércoles 21 de enero en la sede de su Maison y de la Fundación PM23 en Roma, hasta donde van llegando personalidades de diferentes ámbitos para despedirse del famoso diseñador.
Así mismo, en la capilla ardiente estuvieron presentes las adoradas mascotas de Valentino, sus dos perros de la raza pug.
Mañana viernes 23 de enero se desarrollará el funeral del emblemático diseñador de moda italiano Valentino en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri en Roma.