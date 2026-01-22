Gente
22 de enero de 2026 - 14:44

Así despiden a Valentino en Italia

Esta fotografía, tomada y difundida el 21 de enero de 2026 por la Oficina de Prensa de la casa de moda Valentino, muestra el ataúd del diseñador italiano Valentino Garavani. (Photo by Handout / Valentino Press Office / AFP)
Esta fotografía, tomada y difundida el 21 de enero de 2026 por la Oficina de Prensa de la casa de moda Valentino, muestra el ataúd del diseñador italiano Valentino Garavani. (Photo by Handout / Valentino Press Office / AFP) 154122+0000 HANDOUT

El icónico diseñador de moda Valentino Garavani, fallecido hace unos días, es despedido por personalidades de diferentes ámbitos en Roma. Mañana viernes 23 será su funeral en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri.

Por ABC Color

El modisto de alta costura italiano Valentino Garavani falleció el pasado lunes 19 de enero a los 93 años en su residencia de Roma.

Los diseñadores de moda italianos Donatella Versace y Pierpaolo Piccioli llegando a la capilla funeraria del difunto diseñador de moda italiano Valentino Garavani en Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
Los diseñadores de moda italianos Donatella Versace y Pierpaolo Piccioli llegando a la capilla funeraria del difunto diseñador de moda italiano Valentino Garavani en Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

Valentino Clemente Ludovico Garavani, conocido simplemente como Valentino, dejó un gran legado en el mundo de la moda y hoy toda Italia llora su partida a la eternidad.

Lea más: Murió Valentino, el icónico diseñador italiano

El empresario italiano Matteo Marzotto y Nora Shkreli en la despedida del difunto diseñador de moda italiano Valentino Garavani. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
El empresario italiano Matteo Marzotto y Nora Shkreli en la despedida del difunto diseñador de moda italiano Valentino Garavani. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

El velatorio de Valentino se desarrolla desde ayer miércoles 21 de enero en la sede de su Maison y de la Fundación PM23 en Roma, hasta donde van llegando personalidades de diferentes ámbitos para despedirse del famoso diseñador.

Lea más: Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford y otras personalidades destacan el legado de Valentino

Así mismo, en la capilla ardiente estuvieron presentes las adoradas mascotas de Valentino, sus dos perros de la raza pug.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vernon Bruce Hoeksema con su par de pugs sale del funeral de Valentino Garavani en Piazza Mignanelli en Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
Vernon Bruce Hoeksema con su par de pugs sale del funeral de Valentino Garavani en Piazza Mignanelli en Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

Mañana viernes 23 de enero se desarrollará el funeral del emblemático diseñador de moda italiano Valentino en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri en Roma.

Carlos Souza saliendo de la capilla funeraria de Valentino Garavani en Piazza Mignanelli, Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)
Carlos Souza saliendo de la capilla funeraria de Valentino Garavani en Piazza Mignanelli, Roma, Italia. (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)