Fiorella Gamarra se prepara para el Teen Universe International

La jovencita Fiorella Gamarra se prepara con todo para dejar en alto el nombre de Paraguay en el certamen Teen Universe International 2026 que tendrá lugar en Nicaragua.

En su edición número 15 el Teen Universe International se desarrollará del 23 de febrero al 2 de marzo próximos y Fio Gamarra será nuestra representante. Para ello, la joven se prepara con clases de oratoria, presencia escenográfica y pasarela, según contó en sus redes.

Lea más: Paraguay tiene Miss Universo: la paraguaya Andrea Ruiz es la nueva Miss Teen Planet

“Cada día que pasa se siente más cerca. Esto no es solo una meta, es un proceso que me transformó, me enseñó a confiar y a creer en mí. Estoy a punto de vivir algo que soñé sin saber cómo ni cuándo, pero con la certeza de que algún día iba a llegar. Con los pies en la tierra, el corazón lleno y la ilusión intacta. Ya falta nada. Y esta nueva etapa está lista para empezar”, escribió Fiorella Gamarra en su cuenta de Instagram.

Lea más: ¡La paraguaya Daniele Ortigoza es la Miss Teen Universal Américas 2025!

En otra publicación, nuestra compatriota Fiorella Gamarra destacó que solo falta un mes para el certamen Teen Universe International y además contó cómo se siente ante este desafío: “Hoy afronto esta etapa con enfoque, compromiso y la responsabilidad de representar a Paraguay en un escenario internacional. Cada presentación, cada preparación y cada detalle responden a un objetivo claro: estar a la altura de este desafío y llevar en alto a mi país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Con la misma dedicación y convicción, continúo trabajando para llegar preparada, segura y presente. Nicaragua, nos vemos pronto”, aseguró Fiorella Gamarra en sus redes sociales.