Pedro Pascal y su emotiva despedida a Catherine O’Hara

A través de sus redes sociales, Pascal compartió su desolación tras la noticia del fallecimiento de la ganadora del Emmy, describiendo la experiencia de haber estado cerca de ella como una “genialidad”.

“Oh, genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido”, escribió el actor. “Hay menos luz en mi mundo; este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre”.

Pascal, quien acompañó su mensaje con el hashtag #TheOneAndONLY, dejó claro el impacto personal que tuvo la actriz en su vida, resaltando que el vacío dejado por su fallecimiento se siente como una pérdida de brillo en el mundo artístico.

Una carrera de hitos

Nacida en Toronto en 1954, O’Hara no solo fue la matriarca de los McCallister. Su legado incluye:

Maestra de la improvisación: Desde sus inicios en SCTV Network , donde ganó su primer Emmy.

Musa de culto: Protagonizó clásicos como Beetlejuice de Tim Burton y After Hours de Martin Scorsese.

Icono moderno: Su interpretación de la excéntrica Moira Rose en Schitt’s Creek le otorgó un segundo Emmy en 2020 y la consagró ante una nueva generación.

