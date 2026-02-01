El emotivo mensaje de Yolanda Park a Chipi Vera por su cumpleaños

Yolanda comenzó diferenciando al profesional que el público escucha cada mediodía del hombre que ella conoce en la intimidad: “Vos conocés al periodista que pone alma y vida en cada relato, ese que te eriza la piel o te hace brotar una lágrima con las palabras directo al corazón. Yo te quiero hablar de la persona que está detrás de ese relator, el hombre con el que elijo pasar el resto de mi vida”, expresó conmovida.

En su dedicatoria, Yota destacó la integridad de Chipi, describiéndolo como un ser humano sin maldad y un padre excepcional. “Nunca vi un papá tan entregado como él. Es un buen tipo. Un ser humano hermoso. De esos que no tienen maldad. Que siempre va a elegir el lado correcto y va a ir a donde su pasión le lleve”, escribió.

Entre la pasión y las “ideas locas”

La periodista también reveló detalles divertidos de la convivencia y la admiración que siente por la determinación de su pareja, quien hizo coberturas de eventos de la talla de la Champions League, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

“Chipi es la persona que me demostró que no hay sueño imposible, a veces me desespera porque yo soy más planificadora y metódica y él atropella la vida porque las cosas hay que hacerlas”, confesó. Además, compartió una anécdota hogareña que pinta de cuerpo entero la pasión del relator: “Debe ser la persona con las ideas más locas, pero brillantes. A veces le escucho en la ducha imaginando un gol y relatándolo. ¡Y les prometo que es genial!".

Un orgullo compartido

Finalmente, Yolanda cerró su mensaje agradeciendo el privilegio de compartir un año más a su lado y reafirmando el apoyo incondicional de su familia. “Aprendo mucho de él todos los días. ¡Y es un privilegio pasar un cumple más juntos! Feliz cumple, Chipi, que Diosito te cuide y proteja siempre... ¡Seguí brillando, que sos nuestro orgullo! Te amamos", concluyó.

