Video: Willem Dafoe sorprendió en Argentina y se ganó a la hinchada de Boca

La Bombonera vivió una noche distinta durante el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Más allá de lo ocurrido en el campo de juego, la atención se desvió hacia los palcos del estadio Alberto J. Armando, donde una presencia inesperada encendió el furor de los hinchas, de los medios y de las redes sociales: el actor estadounidense Willem Dafoe.

Dafoe asistió al encuentro y no pasó inadvertido. Sentado en uno de los sectores VIP del estadio, se lo vio siguiendo de cerca cada jugada y mostrándose identificado con los tradicionales colores azul y oro de Boca Juniors, lo que rápidamente llamó la atención de los aficionados que advirtieron su presencia.

En cuestión de minutos, las imágenes del intérprete observando el partido, reaccionando a las acciones y sumándose al clima del estadio comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los protagonistas de la jornada.

