¡Halle Berry está comprometida!

Halle Berry pronto dará el “sí, quiero”, pues está comprometida con el músico Van Hunt. La mismísima actriz contó que tras seis años de noviazgo, Hunt le pidió matrimonio y ella dijo que sí.

“Hay cierta confusión de que mi novio me pidió matrimonio y yo dije que no. Sin embargo, no dije que no. Simplemente, no tenemos fecha, pero claro que dije que sí, ¡me casaré con él!“, confesó Halle Berry al presentador Jimmy Fallon.

Halle Berry se casará por cuarta vez

Halle Berry, protagonista de X-Men, ya estuvo casada en tres ocasiones y tiene dos hijos. La famosa actriz fue esposa de David Justice, luego se unió en matrimonio con Eric Benét y su tercer esposo fue Olivier Martínez, padre de su hijo Maceo.

Además, Halle Berry tuvo una relación con Gabriel Aubry y fruto de esa unión llegó al mundo su hija Nahla.

