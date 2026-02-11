A David Bisbal le invade la tristeza, falleció su padre

David Bisbal utilizó sus redes sociales para despedirse de su padre José Bisbal Carrillo (84), campéon español de boxeo. El cantante compartió la triste noticia con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió David Bisbal.

Lea más: David Bisbal y su nuevo disco: “Un viaje navideño por América que perdurará”

Tras la publicación de David Bisbal en la red social de la camarita, famosos como Antonio Banderas, Rafael Nadal, Alejandro Sanz, Luciano Pereyra, Gloria Estefan, Evaluna Montaner, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís y Maluma expresaron sus condolencias y enviaron mucha fuerza al cantante de 46 años nacido en Almería.

Lea más: David Bisbal vuelve al “pop-funk latino” y muestra su lado más juvenil

“Todo el cariño que estamos recibiendo es un consuelo inmenso. Gracias de corazón por cada mensaje, por cada palabra y por tanto respeto. Me emociona ver cuánto dejó en la vida de los demás”, expresó David Bisbal hace unas horas en sus historias de Instagram.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy