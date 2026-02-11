Gente
11 de febrero de 2026 - 09:20

A David Bisbal le invade la tristeza, falleció su padre

David Bisbal dando un abrazo a su padre José Bisbal.
David Bisbal dando un abrazo a su padre José Bisbal.

El español David Bisbal está muy triste. Falleció su padre, el exboxeador José Bisbal, quien sufría alzheimer. “Te quedas a vivir dentro de mi corazón”, expresó el cantante que atraviesa un momento de profundo dolor.

Por ABC Color

David Bisbal utilizó sus redes sociales para despedirse de su padre José Bisbal Carrillo (84), campéon español de boxeo. El cantante compartió la triste noticia con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió David Bisbal.

David Bisbal y su padre José Bisbal, un exboxeador español. (Instagram/David Bisbal)
David Bisbal con su padre José Bisbal, un exboxeador español.

Tras la publicación de David Bisbal en la red social de la camarita, famosos como Antonio Banderas, Rafael Nadal, Alejandro Sanz, Luciano Pereyra, Gloria Estefan, Evaluna Montaner, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís y Maluma expresaron sus condolencias y enviaron mucha fuerza al cantante de 46 años nacido en Almería.

El cantante David Bisbal atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de su padre. (EFE/Fernando Villar)
El cantante David Bisbal atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de su padre.

“Todo el cariño que estamos recibiendo es un consuelo inmenso. Gracias de corazón por cada mensaje, por cada palabra y por tanto respeto. Me emociona ver cuánto dejó en la vida de los demás”, expresó David Bisbal hace unas horas en sus historias de Instagram.

