El día en que murió Whitney Houston: sus últimas horas

Las investigaciones oficiales concluyeron que la causa de muerte fue ahogamiento accidental, con problemas cardíacos y consumo de cocaína como factores contribuyentes.

Según el informe del forense del condado de Los Ángeles, difundido por People, en el organismo de Houston también se detectaron restos de marihuana, Xanax, Benadryl y Flexeril, aunque esas sustancias no influyeron en el desenlace.

De acuerdo con declaraciones del jefe forense Craig Harvey, Houston estaba viva al sumergirse en el agua. El informe toxicológico indicó que el nivel de cocaína no era letal, pero el uso crónico de la sustancia y su condición cardíaca complicaron su estado.

Por su parte, Ed Winter, asistente del forense, planteó dos hipótesis: que Houston pudo desvanecerse por intoxicación o sufrir un infarto antes de ahogarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cronología de las últimas horas en el hotel

La tarde del 11 de febrero, la artista habló por teléfono con su madre, Cissy Houston, aproximadamente a las 15:15. Menos de media hora después, su asistente la encontró inconsciente en la bañera y notificó a la seguridad del hotel a las 15:43.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La policía, que ya estaba en el edificio por el evento de Clive Davis, ingresó rápidamente a la habitación e intentó reanimarla. Sin embargo, el equipo médico solo pudo constatar su muerte a las 15:55.

Houston había realizado su última actuación pública dos días antes, cuando interpretó “Jesus Loves Me” junto a Kelly Price durante una fiesta previa a los Grammy. También visitó a Brandy y Monica en los ensayos para el evento de Clive Davis.

Esa misma noche, Clive Davis, amigo y mentor de la cantante, celebró su tradicional fiesta en el mismo hotel. La noticia del fallecimiento se difundió mientras la artista aún permanecía en el edificio.