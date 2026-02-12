Gente
12 de febrero de 2026 - 09:36

¡Lele Pons y Guaynaa por fin presentaron a su hija Eloísa!

Lele Pons y Guaynaa con su pequeña Eloísa.
Lele Pons y Guaynaa con su pequeña Eloísa.Instagram/Lele Pons

La influencer venezolana Lele Pons y el músico puertorriqueño Guaynaa presentaron oficialmente a su hija Eloísa a seis meses de su nacimiento. ¡Mirá las tiernas postales!

Por ABC Color

El 26 de julio de 2025, Lele Pons, sobrina de Chayanne, y su esposo Guaynaa dieron la bienvenida a su primera hija, Eloísa. Y, recién hace unas horas, presentaron oficialmente a la niña que ya tiene seis meses de vida.

Lea más: Lele Pons y Guaynaa ya tienen a Eloísa en sus brazos

¡Preciosa! Así es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa. (Instagram/Lele Pons)
¡Preciosa! Así es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa. (Instagram/Lele Pons)

"Dile hola a Eloísa", se puede leer en las cuentas de Instagram de los orgullosos papis, al pie de las bellas imágenes familiares que tienen como protagonista a la dulce niña, fruto del amor de Lele Pons y Guaynaa.

Nadia Ferreira, Tini Stoessel, Anitta e Isadora Figueroa, hija de Chayanne, fueron algunas famosas que reaccionaron al posteo de Lele Pons y Guaynaa.

Lea más: De Shakira a Nadia Ferreira, Lele Pons presumió a las tías famosas de su hija

¡Mamá babosa! Lele Pons con Eloísa en sus brazos. (Instagram/Lele Pons)
¡Mamá babosa! Lele Pons con Eloísa en sus brazos. (Instagram/Lele Pons)

Recordemos que Lele Pons y Guaynaa unieron sus vidas en matrimonio el 4 de marzo de 2023. Así que, en pocos días más celebrarán su tercer aniversario de bodas, el primero con su mejor regalo en brazos, la bella Eloísa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy