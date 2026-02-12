¡Lele Pons y Guaynaa por fin presentaron a su hija Eloísa!

El 26 de julio de 2025, Lele Pons, sobrina de Chayanne, y su esposo Guaynaa dieron la bienvenida a su primera hija, Eloísa. Y, recién hace unas horas, presentaron oficialmente a la niña que ya tiene seis meses de vida.

"Dile hola a Eloísa", se puede leer en las cuentas de Instagram de los orgullosos papis, al pie de las bellas imágenes familiares que tienen como protagonista a la dulce niña, fruto del amor de Lele Pons y Guaynaa.

Nadia Ferreira, Tini Stoessel, Anitta e Isadora Figueroa, hija de Chayanne, fueron algunas famosas que reaccionaron al posteo de Lele Pons y Guaynaa.

Recordemos que Lele Pons y Guaynaa unieron sus vidas en matrimonio el 4 de marzo de 2023. Así que, en pocos días más celebrarán su tercer aniversario de bodas, el primero con su mejor regalo en brazos, la bella Eloísa.

