Denise Hutter: “Los años pasan pero sigo siendo una enamorada del amor”

Denise Hutter está enamorada. Lleva varios años de noviazgo con Aldo Franco y este 14 de febrero lo celebrará de una manera más que especial.

“La verdad que tanto Aldo como yo somos muy sociables, y si bien casi siempre salimos a comer con nuestros hijos, hace tiempo nos pasa que cuando logramos encontrar un momento para salir sin niños, se nos unen o invitamos a amigos o familiares, y nunca salimos solos. Así que, lo único que dijimos para este 14 de febrero es que queremos salir en pareja y nos prohibimos mutuamente armar algo en grupo”, nos contó Denise Hutter al tiempo de adelantarnos: “¡Iremos a una cena show que ojalá acabe en baile, porque nos encanta bailar juntos!”.

Al consultarle qué significa el amor en la vida de Denise Hutter, la conductora de La Incondicional respondió rápidamente: “El amor está superpresente en mi vida. Los años pasan pero sigo siendo una enamorada del amor, no solo de pareja sino el amor de madre que todo el tiempo me sorprende desbloqueando un nuevo nivel de amor, cuando creía que amar más de lo que amo ya era imposible”.

Denise Hutter compartirá programa con Adela Mercado este 14 de febrero

Y, por supuesto, quisimos saber cómo se vive la previa del Día de los Enamorados en La Incondicional y cómo será mañana 14 de febrero en Cardinal Romance.

“Además de estar más románticos que nunca en lo que refiere a la programación musical, los oyentes se pusieron las pilas con las dedicatorias a sus parejas, ¡así que, el amor se siente al aire!“, expresó Denise Hutter.

“Y el sábado reforzaremos el equipo trabajando en duplas, yo compartiré programa con Adela Mercado de 12:00 a 15:00, ella desde estudios y yo desde exteriores, premiando en vivo a los oyentes por elegirnos”, contó emocionada y feliz Denise Hutter.

Y antes de terminar la charla con ABC Digital, la conductora de La Incondicional dejó un mensaje a todos los enamorados.

“El amor no pasa de moda y no debería darnos vergüenza demostrárselo a quien amamos cada vez que podamos. Y con eso no me refiero a regalar cosas materiales sino a escribir una cartita como en los viejos tiempos, dedicar un tema en la radio... son pequeños gestos que suman y mantienen viva la llama del amor”, aseguró Denise Hutter a horas del Día de los Enamorados.