Tere Franco: “El amor es el motor de la vida”

Romántica, enamorada y feliz, así vimos a Tere Franco en la cabina de Cardinal Romance, a horas del Día de San Valentín.

La conductora de Vitaminas nos contó que se está preparando “con mucha expectativa a nivel personal y profesional tambien” para el próximo 14 de febrero.

Por eso, le preguntamos qué significa el amor para Tere Franco y ella sin rodeos nos dijo: “Para mí el amor es el motor de la vida, es inspiración y motivación. El poder tener el privilegio de compartir la vida con esa persona que camina a tu lado. ¡Que con errores y aciertos siempre al final se terminan eligiendo cada día!“.

Además, quisimos saber cómo celebrará ese día tan especial y la conductora de Cardinal Romance reveló con una gran sonrisa: “Y lo celebraremos con una salida juntos”, aunque no quiso darnos más detalles de su cita romántica marcada para este sábado 14.

“En la 98.5 Cardinal Romance y Vitaminas nos mueve el amor”

Tere Franco adelantó que el Día de los Enamorados se vivirá de una manera única en la radio, pues destacó: “En la 98.5 Cardinal Romance y Vitaminas nos mueve el amor”.

“¡Estaremos con nuestra audiencia con una programación especial y premios, porque ellos se merecen! ¡Así que, los invitamos a estar conectados con la música romantica más linda!“, expresó la conductora de Vitaminas.

Pero antes de despedirse de ABC Digital, Tere Franco dejó un mensaje a nuestros lectores: “El amor siempre está vigente. Es poderoso y sanador. Eso no va cambiar nunca”.