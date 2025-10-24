Denise Hutter, “La Incondicional” que alegra las mañanas de Cardinal Romance

Denise Hutter estrena programa en Cardinal Romance. ¡Sí! “La Incondicional” llega con los mejores clásicos románticos de lunes a viernes, de 6.00 a 9.00, por la 98.5 FM. Y para saber un poco más del tempranero espacio, ABC Digital conversó con su conductora.

La primera consulta para Denise Hutter fue cómo se siente ante este nuevo desafío en el éter. Y ella rápidamente respondió: “Como todo nuevo comienzo, me generaba mucha ansiedad y también estaba la incertidumbre respecto a si la audiencia de la 98.5 FM iba a seguir conmigo en esta nueva etapa ya convertidos en Cardinal Romance, y por otro lado si el público romántico iba a recibir bien a una locutora que siempre hizo otro tipo de programas. Pero ahora que vamos cerrando la primera semana de aire alegremente puedo decir que superé esos miedos porque la audiencia me recibió con demasiado cariño y buena onda".

Y sobre el porqué del nombre “La Incondicional”, Denise Hutter explicó: “Por un lado porque al escuchar la palabra ‘Romance’ el primer artista que viene a mi mente es Luis Miguel -que hasta tiene un disco llamado así-, y por otro lado para que la audiencia sepa que llueva o no, haga frío o calor o aunque cambiemos de estilo musical, estaré siempre puntualmente a las 6 am lista para acompañarles".

Con respecto sobre a quiénes va dirigido este nuevo espacio de Cardinal Romance, la conductora Denise Hutter señaló: “No creo que sea solo para un tipo de audiencia porque el gusto por la música romántica es algo que todos tenemos en común -aunque algunos no quieran contarlo o demostrarlo- (risas). Y más en mi horario, donde más que a temas románticos lentos apuntamos a esos clásicos románticos que nos ponen a cantar o a movernos en el auto mientras vamos al trabajo o llevamos a los chicos al colegio. Es lindo también poder compartir con ellos, los niños, los temas que marcaron nuestros primeros años de juventud, contarles la historia, enseñarles que hay todo un universo musical por conocer más allá del que ellos escuchan con sus amigos".

La primera semana de Denise Hutter al frente de “La Incondicional” fue muy satisfactoria. “¡Mucho mejor de lo que esperaba! Creí que tardaría más en acomodarme al nuevo formato, pero siento que ya estoy aprendiendo a conocer a la audiencia que me está escuchando por primera vez en esta etapa. Lo que rescato es que a pesar de ser una emisora romántica, que generalmente se asocia con locuciones más graves y tranquilas, me hayan permitido mantener mi estilo y la intención de despertar a los oyentes con energía y buena onda, bien arriba, para que lleguen a la ofi tarareando ese tema romántico que les marcó la adolescencia o juventud".

Denise Hutter está a primerísima hora en la radio, por eso quisimos saber cómo hace para tirar tanta energía a sus oyentes desde las 6.00. “Creo que acostarme temprano para tener un buen descanso es fundamental, igual que el matecito que me acompaña cada mañana aunque iniciemos el día con 30 grados de calor. Pero en general soy de despertarme de buen humor, y sino la propia música y la interacción con la audiencia me levantan la energía en seguida. ¡Es que hacer radio me encanta!“, destacó la conductora de Cardinal Romance.

Y, por supuesto, preguntamos a Denise Hutter si se declara romántica. Esto fue lo que nos contestó sin rodeos: “Totalmente. Siempre fui la Susanita de mi grupo de amigas, con su cuadernito de poesías que escribía para el chico que le gustaba, o escuchando el cassette de Amistades Peligrosas o de Ciencias Naturales y pausando para transcribir las letras en otro cuadernito. Con el pasar de los años y la vida uno deja un poco de lado la cursilería, pero volver a escuchar esos temas u otros que en su momento me emocionaron me trae recuerdos hermosos y creo que a todos nos pasa igual".

Como ya nos confesó que es romántica, también le preguntamos si mientras suenan los temas en Cardinal Romance se pone a cantar. Denise Hutter sin vueltas y con una gran sonrisa contó: “La cabina de Cardinal Romance es de vidrio, y la música que pasamos es tan buena que me olvido o a veces hasta ignoro que estoy a la vista de todos los compañeros del diario, ABC TV y la AM, y canto y muevo los brazos como si estuviera en un karaoke. Cero vergüenza".

Antes de despedirse de ABC Digital, la periodista Denise Hutter dejó un mensaje a nuestros lectores: “¡Ojalá puedan acompañarme en esta nueva etapa radial, tanto los románticos como quienes dicen no serlo, porque además de buena música les prometo muy buena energía para iniciar la jornada!“.