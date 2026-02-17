ABC Franjeado llega al streaming con Ariel Insfrán, Noelia Leguizamón y Nelson Casco

Todos los lunes desde las 20:02 por los canales de Streaming de ABC, Ariel Insfrán, Noelia Leguizamón y Nelson Casco llevan adelante el programa ABC Franjeado. En una amena nota con ABC Digital, los periodistas contaron un poco más sobre el nuevo espacio dedicado a los hinchas olimpistas.

“La idea del programa surgió ante la necesidad de aumentar la cantidad de horas de información para la hinchada Franjeada que exige y mucho”, comenzó contándonos Ariel Insfrán, quien también dijo que ABC Franjeado ofrece entrevistas con los protagonistas directos, análisis, debate, premios. “Y, por sobre todo, mucha información referente al Club de nuestros amores”, destacó el comunicador deportivo.

“Con el público la conexión se dio al instante. Fue impresionante la cantidad de mensajes y buena onda que llegaron en el primer programa. La audiencia del primer programa superó nuestras expectativas, pero no sorprende porque si hay algo que al Olimpia lo hace grande es su gente”, expresó Ariel Insfrán.

Y sobre cómo se siente llevando adelante ABC Franjeado con Noelia Leguizamón y Nelson Casco, el periodista Ariel Insfrán aseguró: “Con Nelson nos une una amistad de años y la química se hace visible por el amor a los colores que compartimos. Y Noelia se acompló y encajó perfecto. A la gente le gustó mucho que haya presencia femenina en el programa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El descargo de Vitamina Sánchez contra el VAR: “Si vamos a llamar, llamemos todas”

“A la gente, gracias, y que se prendan cada vez más, queremos crear una gran comunidad, queremos hacer valer el peso de la Nación Franjeada y qué mejor forma que acompañando a través de este espacio creado por los hinchas, para los hinchas”, señaló Ariel Insfrán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Noelia Leguizamón: “¡Soy olimpista de pura cepa!

¿Cómo te sentís al formar parte del team ABC Franjeado?, fue la primera pregunta para la representante de las mujeres olimpistas en el programa de streaming. “Me siento muy orgullosa. Es una nueva experiencia y oportunidad que me motiva todos los días, porque trabajar con personas tan comprometidas y apasionadas con el fútbol genera un gran sentido de pertenencia. Además, me permite seguir aprendiendo, creciendo y aportando lo mejor de mí para lograr los objetivos trazados y poder llegar a cada uno de los hinchas olimpistas”, señaló feliz Noelia Leguizamón.

Al consultarle cómo se dio su incorporación al programa de streaming, la periodista Noelia Leguizamón nos contó: “Mi incorporación al programa de ABC Franjeado se dio a través de una invitación que me realizó el equipo actual, ya que dentro de ABC Color (para un programa de TV) solía realizar notas coloridas del mundo del deporte, entre ellos el fútbol. Y, además tuvieron en cuenta mi gran pasión por el Franjeado que lo traigo de cuna, ya que mi mami Celestina me hizo amar al club Olimpia, el único campeón del mundo. Así también me entusiasma poder aportar contenido de calidad y conectar con la audiencia a través de esta plataforma que une a olimpistas desde cualquier parte del mundo”.

Lea más: El líder Olimpia frena la marcha con paridad ante Rubio Ñu en Sajonia

“¡Soy olimpista de pura cepa! Desde que nací mi mamá Celestina ya me hizo hincha del Franjeado. Sigo al club con pasión y siempre disfruto cada partido, cada gol y cada logro del equipo”, reveló orgullosa Noelia Leguizamón.

“ABC Franjeado ofrece contenido exclusivo, en vivo y centrado en todo lo relacionado con el club: análisis de partidos, entrevistas, historias de los jugadores, y mucho más. Es una manera de acercar a los fanáticos a todo lo que ocurre dentro y fuera de la cancha”, siguió contándonos Noelia Leguizamón.

También quisimos saber si la representante femenina en ABC Franjeado estará en piso o también desde la cancha y esto fue lo que Noelia Leguizamón respondió: “Estaré en piso, en compañía de Ariel Insfrán y Nelson Casco, dos grandes profesionales, y como personas son sensacionales. También quiero agradecer el excelente trabajo que realiza la producción, los directores de cámara, vtr, switcher, sonido, etc, etc, que están detrás de ABC Franjeado. También les comento que tendremos previas del programa antes del partido de Olimpia. Desde el estudio realizaremos análisis y entrevistas, y desde la cancha la emoción de la previa, entretiempo de los partidos y el post partido para conocer de cerca la opinión del hincha”.

Nelson Casco: “El hincha olimpista estaba esperando este momento”

Nelson Casco está feliz y emocionado al llevar adelante el nuevo programa de streaming junto a Ariel Insfrán y Noelia Leguizamón.

“Formar parte de ABC Franjeado es un desafío enorme, grande, pero estoy muy feliz porque tenemos compañeros de primer nivel, porque tenemos equipo de primer nivel, porque sabemos a qué apuntamos y a dónde vamos a llegar”, expresó Nelson Casco.

“El hincha olimpista estaba esperando este momento, sabía que detrás del sello tan importante como ABC llegaría un toque especial, exclusivo para el hincha olimpista, y llegó ABC Franjeado”, dijo Nelson Casco al tiempo de agregar: “El hincha olimpista está con ganas de tener su espacio, y que lo tenga en ABC tiene otro significado y otro sello. Un desafío muy grande, felicitando a los directivos, a los encargados de este gran desafío de emprender ABC Franjeado, porque le hacía falta al hincha olimpista tener su pequeño espacio”.

“El equipo poderoso está. ABC Franjeado empezó, son los primeros capítulos, vamos por más. Hay muchas cosas que se implementarán, que ya estamos armando de a poquito. Y, sobre todo, interactuar con el público que es la finalidad de todo esto”, aseguró Nelson Casco en otro momento de la entrevista.

“ABC Franjeado es un desafío grande, el equipo está, salimos a la cancha, hay que jugar y estamos para ganar. ¡Así que, vamos tricampeón de América, vamos campeón del mundo, vamos Olimpia ABC Franjeado!”, finalizó expresando Nelson Casco, quien se declara olimpista de cuna y además, es un coleccionista de camisetas de El Decano, y otros recuerdos del Club de Para Uno.