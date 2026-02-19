Gente
19 de febrero de 2026 - 09:44

Denise Hutter celebró los tres años de Gastón: “¡Qué lindo verte tan feliz!”

El cumpleañero Gastón con sus papis Denise Hutter y Aldo Franco, y sus hermanitos Ignacio y Lucas.
El cumpleañero Gastón con sus papis Denise Hutter y Aldo Franco, y sus hermanitos Ignacio y Lucas, en una postal familiar captada por Romi Ocampos.Instagram/Denise Hutter

Denise Hutter, conductora de “La Incondicional” de Cardinal Romance, celebró la vida de su hijo Gastón. El pequeño cumplió tres años y sus papis le organizaron una divertida pool party.

Por ABC Color

El 18 de febrero de 2023 llegó al mundo Gastón, hijo de la periodista Denise Hutter y Aldo Franco, con 3.700 gramos y 54 centímetros. De aquel momento en el que la conductora de “La Incondicional” recibió a su segundo hijo, ya pasaron tres años. Y, por supuesto, los orgullosos papis preparon una divertida celebración por el cumpleaños del más pequeñito de la casa.

Gastón Franco Hutter ya cumplió tres añitos de vida. (Instagram/Denise Hutter)
Gastón Franco Hutter ya cumplió tres añitos de vida. (Instagram/Denise Hutter)

Lea más: ¡Ya llegó Gastón, el segundo hijo de Denise Hutter!

“Cada día nos sorprendés con algo nuevo y nos hacés reír con una ocurrencia. ¡Tus abrazos nos envuelven, tus besos nos derriten, Gastoncito sos magnético, es imposible no amarte!”, escribió emocionada mamá Denise Hutter en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Romi Ocampos el día del tercer cumple de Gastón.

Gastón y su papi Aldo Franco cargando los globitos de agua. (Instagram/Denise Hutter)
Gastón y su papi Aldo Franco cargando los globitos de agua. (Instagram/Denise Hutter)

Lea más: Denise Hutter celebró los 8 años de Ignacio con un picnic

Gastón disfrutó al máximo su fiesta de cumple. (Instagram/Denise Hutter)
Gastón disfrutó al máximo su fiesta de cumple. (Instagram/Denise Hutter)

“¡Feliz cumple mita’i akahata! ¡Qué lindo verte tan feliz! Gracias Romi Ocampos por tu mirada mágica", destacó Denise Hutter, quien se ocupó de cada detalle para que la fiestita de Gastón fuera realmente única e inolvidable.