Denise Hutter celebró los tres años de Gastón: “¡Qué lindo verte tan feliz!”

El 18 de febrero de 2023 llegó al mundo Gastón, hijo de la periodista Denise Hutter y Aldo Franco, con 3.700 gramos y 54 centímetros. De aquel momento en el que la conductora de “La Incondicional” recibió a su segundo hijo, ya pasaron tres años. Y, por supuesto, los orgullosos papis preparon una divertida celebración por el cumpleaños del más pequeñito de la casa.

Lea más: ¡Ya llegó Gastón, el segundo hijo de Denise Hutter!

“Cada día nos sorprendés con algo nuevo y nos hacés reír con una ocurrencia. ¡Tus abrazos nos envuelven, tus besos nos derriten, Gastoncito sos magnético, es imposible no amarte!”, escribió emocionada mamá Denise Hutter en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Romi Ocampos el día del tercer cumple de Gastón.

Lea más: Denise Hutter celebró los 8 años de Ignacio con un picnic

“¡Feliz cumple mita’i akahata! ¡Qué lindo verte tan feliz! Gracias Romi Ocampos por tu mirada mágica", destacó Denise Hutter, quien se ocupó de cada detalle para que la fiestita de Gastón fuera realmente única e inolvidable.