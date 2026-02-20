Gente
20 de febrero de 2026 - 10:23

¡Mirá a las celebridades en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro!

¡Siempre diosa! La mexicana Thalía llegando a Premio Lo Nuestro 2026 en Miami, Florida, USA. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La gala número 38 de Premio Lo Nuestro reunió a varias celebridades en el Kaseya Center de Miami. Por la alfombra magenta desfiló una verdadera constelación de estrellas. Thalía, Maluma, María Becerra, Sebastián Yatra y Juanes dijeron presente en la premación a lo mejor de la música latina.

Por ABC Color

Una vez más, Premio Lo Nuestro congregó a los famosos en su esperada gala donde cada año se galardona a lo mejor de la música latina. La cita fue en el Kaseya Center de Miami, Florida (Estados Unidos).

El colombiano Maluma con su nuevo look en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Por la alfombra magenta de la edición número 38 de Premio Lo Nuestro pasaron varias estrellas, como la mexicana Thalía, los colombianos Maluma y Sebastián Yatra, y la joven cantante Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, quien ya sigue los pasos de su padre.

La joven cantante Mar Solís, hija del emblemático Marco Antonio Solís, también asistió a Premio Lo Nuestro 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El cantante colombiano Sebastian Yatra tampoco se perdió la edición número 38 de Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center. (Giorgio Viera / AFP)
Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vasquez llegaron juntitos a Premio Lo Nuestro 2026. (Giorgio Viera / AFP)
Carlos Vives y su esposa Claudia Elena, el cantante mexicano Cristian Castro y el artista colombiano Juanes también asistieron con sus mejores galas al Kaseya Center para ser parte de Premio Lo Nuestro 2026.

El cantante ,mexicano Cristian Castro pasó feliz por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center de Miami. (Giorgio Viera / AFP)
El colombiano Juanes tampoco podía estar ausente en la gala de la música latina, Premio Lo Nuestro 2026. (Giorgio Viera / AFP)
La argentina María Becerra a su arribo al Kaseya Center de Miami, Florida. (Giorgio Viera / AFP)
La cantante argentina María Becerra, los hermanos Mau y Ricky, hijos Ricardo Montaner, y la icónica española Paloma San Basilio fueron otros famosos que desfilaron por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 en Miami.

Los venezolanos Mau y Ricky, siempre presentes en la gala de Premio Lo Nuestro. (Giorgio Viera / AFP)
La icónica cantante española Paloma San Basilio también dijo presente en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro. (Giorgio Viera / AFP)
