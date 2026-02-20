¡Mirá a las celebridades en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro!

Una vez más, Premio Lo Nuestro congregó a los famosos en su esperada gala donde cada año se galardona a lo mejor de la música latina. La cita fue en el Kaseya Center de Miami, Florida (Estados Unidos).

Por la alfombra magenta de la edición número 38 de Premio Lo Nuestro pasaron varias estrellas, como la mexicana Thalía, los colombianos Maluma y Sebastián Yatra, y la joven cantante Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, quien ya sigue los pasos de su padre.

Lea más: ¡Nadia Ferreira brilló en Premio Lo Nuestro!

Carlos Vives y su esposa Claudia Elena, el cantante mexicano Cristian Castro y el artista colombiano Juanes también asistieron con sus mejores galas al Kaseya Center para ser parte de Premio Lo Nuestro 2026.

Lea más: Bad Bunny, el gran ganador del Premio Lo Nuestro

La cantante argentina María Becerra, los hermanos Mau y Ricky, hijos Ricardo Montaner, y la icónica española Paloma San Basilio fueron otros famosos que desfilaron por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 en Miami.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy