¡Nadia Ferreira brilló en Premio Lo Nuestro!

Nadia Ferreira con su bebé a bordo se llevaron todos los flashes de los medios presentes en la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro en el Kaseya Center de Miami. Con sus curvas de embarazada, la paraguaya brilló enfundada en un glamoroso maxivestido de lentejuelas en color lavanda y para completar su look optó por unos pendientes largos, una pulsera y anillos.

Nuestra compatriota fue una de las conductoras de la gala anual que premia a lo mejor de la música latina. Nadia Ferreira tuvo como compañeras de lujo a la icónica cantante y actriz mexicana Thalía y a la presentadora dominicana Clarissa Molina.

Los 7 vestidos de Nadia Ferreira

Pero Nadia Ferreira, además de este primer vestido, lució media docena más. ¡Sí! La esposa de Marc Anthony tuvo siete cambios de vestuario durante la gala de Premio Lo Nuestro.

Un strapless negro, acompañado de guantes en el mismo tono; un elegante traje verde con pedrería y un maxivestido suelto en color gris, fueron otros outfits que engalanaron a la paraguaya. Además, Nadia Ferreira también se decantó por otra tenida en verde, pero con escote en V; un vestido celeste bebé y otro en dorado.

