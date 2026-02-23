Robert Aramayo: el actor de “Los Anillos de Poder” que sacudió los Bafta ante DiCaprio y Chalamet

La sorpresa fue total en el Royal Festival Hall cuando Aramayo, conocido por su papel como el joven Elrond en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, se impuso a figuras de la talla de Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, quienes partían como los grandes favoritos de la noche.

“No puedo creer que esté aquí, mirando a actores como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet y, aun así, ser yo el que está de pie en este escenario”, confesó un emocionado Aramayo al recibir la máscara británica.

El papel que consagró su carrera

El actor británico de ascendencia vasca logró este reconocimiento gracias a su interpretación en la película Incontrolable. En este filme ambientado en los años 80, Aramayo da vida a un joven con síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico que el actor abordó con una técnica y contención expresiva que cautivó tanto a la crítica como al público (quien votó su premio como revelación).

Trayectoria: de Invernalia a la Tierra Media

Robert Aramayo no es un desconocido para la audiencia global. Su ascenso ha sido meteórico y estratégico:

Juego de Tronos: Saltó a la fama internacional interpretando a la versión joven de Ned Stark .

Cine de autor: Participó en proyectos como Animales nocturnos de Tom Ford y la serie de Netflix Detrás de sus ojos .

El Señor de los Anillos: Se consolidó en 2022 al asumir el complejo rol de un joven Elrond en la ambiciosa producción de Amazon.

Formado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, Aramayo demostró este domingo que es capaz de transitar entre las grandes franquicias y el drama de exigencia profunda, consolidándose como el rostro más prometedor de su generación en el cine británico.