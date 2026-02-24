Carmiña Masi ingresó a “Gran Hermano” en Argentina con un polémico guiño a Britney Spears

Durante su presentación y entrada al estudio, Carmiña Masi se encomendó a sus referentes culturales para afrontar el desafío de la convivencia y el aislamiento.

En un momento que ya se volvió viral en redes sociales, la comunicadora se refirió a varios rockeros. “Con el permiso de la favela, con el poder de Ozzy Osborne, Kurt Cobain, Price, Freddy Mercury, Bob Marley, ante los Britney que todo lo ve... y recuerden que Britney se peló por nuestro pecados”, dijo al ingresar a la casa.

La frase hace alusión directa al mediático episodio de 2007, cuando la artista estadounidense decidió raparse la cabeza en medio de una crisis personal, un evento que con el tiempo fue resignificado por sus seguidores como un símbolo de resistencia ante la presión de la industria y el acoso mediático.

El desafío en Argentina

Gran Hermano Generación Dorada reúne a figuras con trayectoria y personalidades fuertes, buscando captar a una audiencia nostálgica y conectada con los medios tradicionales y digitales.

El programa es transmitido por Telefe.