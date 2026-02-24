¡Cindy Crawford cumplió 60 y recibió las felicitaciones de Naomi Campbell y Claudia Schiffer!

Cynthia Ann Crawford, conocida mundialmente como Cindy Crawford, recibió su sexta década de vida hace solo unos días.

La supermodelo estadounidense se mostró feliz en su cuenta de Instagram. “¡Los 60 son los nuevos 60! Agradecido por todo. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños", escribió Cindy Crawford.

Sus colegas supermodelos de los años 90, Naomi Campbell y Claudia Schiffer, utilizaron las redes sociales para felicitar a Cindy por su nuevo año de vida.

Naomi Campbell expresó emocionada en Instagram: “Feliz cumpleaños, Cindy C. Te deseo muchísimas bendiciones en este día tan importante y especial. De verdad, no hay nada que no puedas hacer. Eres una fuerza y ​​una voz de razón, e inspiras a muchos con tu fuerza, gracia y sabiduría. Que sigas brillando con luz propia en tu hermoso camino".

Por su parte, Claudia Schiffer destacó en la red social de la camarita: “¡Feliz 60 cumpleaños a una de mis amigas y colegas más antiguas, Cindy Crawford! ¡Todavía lo tengo!“, junto a las postales retro donde se la ve con la cumpleañera.