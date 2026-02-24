Gente
24 de febrero de 2026 - 16:35

¡Cindy Crawford cumplió 60 y recibió las felicitaciones de Naomi Campbell y Claudia Schiffer!

Naomi Campbell se ve así de hermosa a sus 60 años.
Cindy Crawford se ve así de hermosa a sus 60 años.Instagram/Cindy Crawford

La recordada supermodelo Cindy Crawford llegó a los 60 años y sus inseparables colegas de los años 90, Naomi Campbell y Claudia Schiffer, la saludaron en las redes junto a unas fotos retro. ¡Adelante!

Por ABC Color

Cynthia Ann Crawford, conocida mundialmente como Cindy Crawford, recibió su sexta década de vida hace solo unos días.

La supermodelo estadounidense se mostró feliz en su cuenta de Instagram. “¡Los 60 son los nuevos 60! Agradecido por todo. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños", escribió Cindy Crawford.

Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell junto a otras supermodelos de la década del 90. (Instagram/Claudia Schiffer)
Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell junto a otras supermodelos de la década del 90. (Instagram/Claudia Schiffer)

Lea más: Cindy Crawford celebra sus 27 años de matrimonio con Rande Gerber: “Me siento bendecida”

Sus colegas supermodelos de los años 90, Naomi Campbell y Claudia Schiffer, utilizaron las redes sociales para felicitar a Cindy por su nuevo año de vida.

Naomi Campbell y Cindy Crawford allá por los 90, en el siglo pasado. (Instagram/Naomi Campbell)
Naomi Campbell y Cindy Crawford allá por los 90, en el siglo pasado. (Instagram/Naomi Campbell)

Lea más: De Salma Hayek a Cindy Crawford, las estrellas en la red carpet de la Gala LACMA Art+Film

Naomi Campbell expresó emocionada en Instagram: “Feliz cumpleaños, Cindy C. Te deseo muchísimas bendiciones en este día tan importante y especial. De verdad, no hay nada que no puedas hacer. Eres una fuerza y ​​una voz de razón, e inspiras a muchos con tu fuerza, gracia y sabiduría. Que sigas brillando con luz propia en tu hermoso camino".

Cindy Crawford y Claudia Schiffer eran las supermodelos más famosos hace 30 años. (Instagram/Cindy Crawford)
Cindy Crawford y Claudia Schiffer eran las supermodelos más famosos hace 30 años. (Instagram/Cindy Crawford)

Por su parte, Claudia Schiffer destacó en la red social de la camarita: “¡Feliz 60 cumpleaños a una de mis amigas y colegas más antiguas, Cindy Crawford! ¡Todavía lo tengo!“, junto a las postales retro donde se la ve con la cumpleañera.