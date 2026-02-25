Marco Antonio Solís celebra la vida de su esposa: “El regalo divino”

Cristy Salas, la dueña del corazón de Marco Antonio Solís desde hace más de tres décadas, ayer estuvo de cumpleaños. Y el siempre enamorado cantante mexicano le dedicó unas conmovedoras líneas a la madre de sus hijas Alison y Mar.

“Hay seres que llegan y anidan en las almas para viajar juntos hasta la eternidad… aquí te siento en mi", comenzó escribiendo Marco Antonio Solís en su cuenta de Instagram junto a varias postales que tienen como protagonista a su esposa Cristy.

“No sé si en esta, o en mi vida anterior, hice algo tan maravilloso que me trajo el regalo divino de tu presencia para compartir el camino contigo y nuestras dos bendiciones. Feliz Cumpleaños, Cristy”, destacó el romántico Marco Antonio Solís.

Cristy Solís: “Hoy abrazo mi historia”

La cumpleañera Cristy Solís también utilizó sus redes sociales para agradecer por completar una nueva vuelta al sol. “Hoy celebro la vida… pero sobre todo celebro el hoy. Porque el tiempo me ha enseñado que no existe un momento más valioso que este instante en el que respiro, siento y agradezco. Hoy abrazo mi historia, honro cada etapa y agradezco cada experiencia que me ha traído hasta aquí“, señaló la esposa de Marco Antonio Solís el día de su cumpleaños.

En la red social de la camarita, Cristy Solís continuó emocionada: “Agradezco el amor que me rodea, la familia que me sostiene, los sueños que siguen latiendo y la vida que, generosa, me permite seguir escribiendo capítulos. A esa niña le quiero decir que el tiempo pasa… pero su esencia sigue intacta. Que la ternura no es debilidad, y que su sensibilidad siempre fue su mayor fuerza. Gracias a todos por tan hermosos mensajes".