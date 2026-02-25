Gente
Oriana Sabatini y Paulo Dybala cuentan los días para la llegada de su hija

Paulo Dybala y Oriana Sabatini muy pronto se estrenarán como padres de una niña.
Paulo Dybala y Oriana Sabatini muy pronto se estrenarán como padres de una niña.

La cantante y modelo Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala sueñan con tener a su primogénita en brazos. La mediática parejita argentina cuenta los días para la llegada de la bebé a bordo y, mientras tanto, posó para una bella producción fotográfica. ¡Mirá las postales!

A finales de setiembre de 2025, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que estaban en la dulce espera. Y, ahora, ya cuentan los días para la llegada de su primera hija.

La bebé a bordo nacerá en Italia, donde reside la parejita argentina, pues papá Paulo Dybala milita en La Roma. Y antes del nacimiento de la esperada niña, ya en la cuenta regresiva para la visita de la cigüeña, los futuros papás posaron bajo la lluvia en una producción fotográfica onda vintage.

¡Bellos, futuros papis! Paulo Dybala y Oriana Sabatini en una producción fotográfica única. (Instagram/Oriana Sabatini)
¡Bellos, futuros papis! Paulo Dybala y Oriana Sabatini en una producción fotográfica única.

Recordemos que Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el “sí, quiero” el 20 de julio de 2024 en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Así que, a un año y siete meses de jurarse amor eterno, la parejita modelo-peloteril ya recibirá al primer fruto de su amor.

Oriana Sabatini con la bebé a bordo y Paylo Dybala en una postal para el recuerdo. (Instagram/Oriana Sabatini)
Oriana Sabatini con la bebé a bordo y Paylo Dybala en una postal para el recuerdo.

Catherine Fulop y Ova Sabatini, los futuros abuelos ya están e Roma

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, quienes se estrenarán como abuelos con el nacimiento de la hija de Oriana Sabatini y Paylo Dybala, ya se encuentran en Roma para dar la bienvenida a su nieta.

Catherine Fulop y Ova Sabatini celebraron sus Bodas de Perla.
Catherine Fulop y Ova Sabatini serán abuelos por primera vez.

“De la mano en Italia y con el corazón listo para ser abuelos”, escribió la Catherine Fulop en sus redes sociales junto a una postal donde se la ve con su esposo Osvaldo Sabatini aguardando ansiosos el momento del nacimiento de la niña, que podría darse justo en el cumpleaños de la Fulop, el próximo 11 de marzo.