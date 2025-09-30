¡Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo!

“Primer posteo de nosotros tres”, se puede leer en la publicación conjunta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Instagram. El texto acompaña a un video que la parejita preparó con mucho amor para anunciar que en meses más se estrenarán como padres.

Lea más: Oriana Sabatini y Paulo Dybala abrieron el álbum de su boda. ¡Mirá las fotos!

Oriana Sabatini y Paulo Dybala unieron sus vidas en matrimonio el 20 de julio de 2024 en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Así que, a solo un año y dos meses de su boda, acaban de revelar que esperan felices y ansiosos al primer fruto del amor que se profesan.