¡Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo!

La cantante y modelo Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala están felices en la dulce espera de su primer hijo. Así lo anunciaron con un video en las redes sociales.

ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 16:23

“Primer posteo de nosotros tres”, se puede leer en la publicación conjunta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Instagram. El texto acompaña a un video que la parejita preparó con mucho amor para anunciar que en meses más se estrenarán como padres.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini dándose un romántico beso tras jurarse amor eterno, en julio de 2024.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala unieron sus vidas en matrimonio el 20 de julio de 2024 en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Así que, a solo un año y dos meses de su boda, acaban de revelar que esperan felices y ansiosos al primer fruto del amor que se profesan.

¡Bella parejita! Oriana Sabatini y Paulo Dybala pronto tendrán a su primogénito en brazos. (JAVIER SORIANO / AFP)
