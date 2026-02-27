Gente
27 de febrero de 2026 - 14:37

“Tito” Torres está de cumple y Stephi Ríos le dedicó un conmovedor mensaje

Stephi Ríos escribió unas emotivas líneas para felicitar a su esposo Iván Torres el día de su cumpleaños número 35.
Stephi Ríos escribió unas emotivas líneas para felicitar a su esposo Iván Torres el día de su cumpleaños número 35.Instagram/Stephanie Ríos

El futbolista Iván “Tito” Torres hoy cumple 35 años y su esposa Stephanie Ríos le dedicó un conmovedor mensaje. “Sos un papá increíble, y eso es lo que más feliz me hace: saber que Thiago va a tener el mejor ejemplo, así como Eli, Emma y Piero ya lo tienen”, destacó Stephi en las redes.

Por ABC Color

Iván Arturo Torres Riveros nació el 27 nació el 27 de febrero de 1991. Así que, “Tito” hoy celebra su cumpleaños número 35 y su esposa Stephi Ríos, quien está a punto de dar a luz a Thiago, le dedicó un emotivo mensaje lleno de amor y buenos deseos.

Tito Torres y Stephi Ríos en sus recientes vacaciones europeas. (Instagram/Stephanie Ríos)
¡Linda parejita! Iván "Tito" Torres y Stephi Ríos. (Instagram/Stephanie Ríos)

Lea más: Stephi Ríos e Iván Torres cuentan los días para la llegada de Thiago

“Feliz cumple a mi compañero de vida. Soy tan bendecida de tenerte, agradezco todos los días de tenerte. Sé que todas las personas que te conocen sienten lo mismo y saben lo que valés como persona”, comenzó escribiendo Stephanie Ríos en su cuenta de Instagram desde un sanatorio capitalino, donde se encuentra internada esperando a su primer hijo, fruto de su amor con Iván Torres.

Iván Torres recibiendo mimos de sus hijos Elías, Emmanuel y Piero, y su esposa Stephi Ríos. (Instagram/Stephanie Ríos)
Iván Torres recibiendo mimos de sus hijos Elías, Emmanuel y Piero, y su esposa Stephi Ríos. (Instagram/Stephanie Ríos)

Stephi a Iván: “Sos un papá increíble”

“Un gran ejemplo de valentía, resiliencia, amor y fe; nunca te dejaste vencer por las adversidades de la vida y siempre saliste adelante dando lo mejor de vos”, siguió expresando Stephi Ríos al tiempo de destacar: “Sos un papá increíble, y eso es lo que más feliz me hace: saber que Thiago va a tener el mejor ejemplo, así como Eli, Emma y Piero ya lo tienen. Ellos saben que siempre van a estar bien si vos estás ahí para darles todo ese amor que tenés”.

Lea más: ¡Te mostramos las fotos de la boda de Iván “Tito” Torres y Stephi Ríos!

Stephi Ríos e Iván Torres ya son marido y mujer.
Stephi Ríos e Iván Torres el día de su boda.

“Que papito Dios siga bendiciendo tu vida, dándote muchos años más cerca de las personas que te aman tanto. Gracias por alegrarnos siempre con tus chistes, tus bailes, y todo lo que hacés por los demás, sos todo lo que está bien”, se puede leer al final del mensaje que Stephi Ríos dedicó a Iván Torres el día de su cumpleaños número 35.