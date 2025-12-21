Gente
Stephi Ríos e Iván Torres cuentan los días para la llegada de Thiago

¡Enamorados! Stephi Ríos y el cumpleañero Iván Torres.
¡Enamorados! Stephi Ríos e Iván Torres esperan ansiosos y felices a su primer hijo juntos. Instagram/Stephanie Ríos

Stephanie Ríos e Iván Torres esperan felices y ansiosos a su primer hijo juntos. El bebé que se llamará Thiago llegará en pocos meses más y los felices papis cuentan los días que faltan para tenerlo en brazos.

Por ABC Color

El futbolista Iván Torres y su esposa Stephi Ríos están en la dulce espera de su primer hijo juntos, otro varoncito que llegará para sumarse a las travesuras de sus tres hermanos mayores.

Los felices papás Stephanie Ríos y Tito Torres sueñan con tener al nuevo integrante de la familia en sus brazos para llenarlo de mimos y besos.

Stephanie Ríos con Thiago a bordo en una postal captada por el orgulloso papá Tito Torres. (Captura de la historia de Instagram de Iván Torres)
“Esperando ansiosos al campeón Thiago. Cómo te amo Stephanie”, escribió el feliz papá Iván Torres en sus historias de Instagram y la publicación fue compartida por la mamá primeriza.

Los hermanitos mayores Elías, Emmanuel y Piero también aguardan emocionados al bebé a bordo, que llegaría en marzo de 2026.

Stephi Ríos e Iván Torres con los niños Elías, Emmanuel y Piero. Pronto se sumará Thiago a la postal familiar. (Instagram/Iván Torres)
La parejita formada por Stephi Ríos e Iván Torres se había comprometido en noviembre de 2023 tras siete meses de noviazgo y unió su vida en matrimonio el 19 de diciembre de 2024.

Stephi Ríos e Iván Torres el día del "sí, quiero", hace ya un año.

Así que, hace dos días Iván Torres y Stephanie Ríos celebraron su primer aniversario de bodas con su mejor regalo en camino.