Stephi Ríos e Iván Torres cuentan los días para la llegada de Thiago

El futbolista Iván Torres y su esposa Stephi Ríos están en la dulce espera de su primer hijo juntos, otro varoncito que llegará para sumarse a las travesuras de sus tres hermanos mayores.

Los felices papás Stephanie Ríos y Tito Torres sueñan con tener al nuevo integrante de la familia en sus brazos para llenarlo de mimos y besos.

“Esperando ansiosos al campeón Thiago. Cómo te amo Stephanie”, escribió el feliz papá Iván Torres en sus historias de Instagram y la publicación fue compartida por la mamá primeriza.

Los hermanitos mayores Elías, Emmanuel y Piero también aguardan emocionados al bebé a bordo, que llegaría en marzo de 2026.

La parejita formada por Stephi Ríos e Iván Torres se había comprometido en noviembre de 2023 tras siete meses de noviazgo y unió su vida en matrimonio el 19 de diciembre de 2024.

Así que, hace dos días Iván Torres y Stephanie Ríos celebraron su primer aniversario de bodas con su mejor regalo en camino.