Hugo “Negro” Vázquez se casó en Uruguay

El fin de semana pasado, Hugo “Negro” Vázquez y David Kociubczyk se casaron en Punta del Este, Uruguay. Ambos publicaron en sus redes sociales postales de su unión matrimonial.

“14 años caminando juntos. El mismo amor, la misma complicidad y un corazón que sigue eligiéndote todos los días”, escribió Hugo “Negro” Vázquez en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías del día de su boda con David Kociubczyk que fueron captadas por Andrea Maldonado Von Lepel.

Por su parte, David Kociubczyk destacó en la misma red social de la camarita: “¡Casi 15 años eligiendo cada día estar con la mejor persona, 13 años después de la primera propuesta elijo una vez más caminar al lado de quien quiero! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron!”.

