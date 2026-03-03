Gente
03 de marzo de 2026 - 15:33

Hugo “Negro” Vázquez se casó en Uruguay

Hugo "Negro" Vázquez y David Kociubczyk unieron sus vidas en matrimonio en Punta del Este, Uruguay.
El diseñador de moda paraguayo Hugo “Negro” Vázquez unió su vida a la de David Kociubczyk en Uruguay. Tras 14 años juntos dieron el “sí, quiero” en una ceremonia que reunió a sus seres más queridos en Punta del Este.

Por ABC Color

El fin de semana pasado, Hugo “Negro” Vázquez y David Kociubczyk se casaron en Punta del Este, Uruguay. Ambos publicaron en sus redes sociales postales de su unión matrimonial.

David Kociubczyk y Hugo "Negro" Vázquez, muy sonrientes durante la ceremonia nupcial. (Instagram/Hugo Vázquez)
14 años caminando juntos. El mismo amor, la misma complicidad y un corazón que sigue eligiéndote todos los días”, escribió Hugo “Negro” Vázquez en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías del día de su boda con David Kociubczyk que fueron captadas por Andrea Maldonado Von Lepel.

David Kociubczyk y Hugo “Negro” Vázquez llevan “14 años caminando juntos". (Instagram/ Hugo Vázquez)
Por su parte, David Kociubczyk destacó en la misma red social de la camarita: “¡Casi 15 años eligiendo cada día estar con la mejor persona, 13 años después de la primera propuesta elijo una vez más caminar al lado de quien quiero! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron!”.

