Annita Chase celebró el tercer año de Santi: “Mi nene adorado”

Santiago, el primer hijo de Annita Chase y Ricky Guerreros, llegó al mundo el 24 de febrero de 2023 con 3.870 gramos y 51 centímetros. Así que, hace unos días el dulce Santi ya celebró su tercer cumpleaños y hoy su orgullosa mamá compartió en las redes las fotografías de la fiesta infantil.

“¡Felices tres añitos mi nene adorado!“, expresó emocionada Annita Chase en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: ”Gracias Dios por regalarle a mi Santi amiguitos y familiares increíbles que le llenan y demuestran tanto amor".

Mamá Annita Chase publicó feliz las bellas postales familiares que tienen como protagonista a su hijo mayor Santi, quien disfrutó de su fiestita de cumple junto a su hermanito Adrián, sus primitos y sus amiguitos.