Arnold Schwarzenegger ingresará al Salón de la Fama de California el próximo 19 de marzo en Sacramento. Así lo anunció en un comunicado el actual gobernador de California, Gavin Newsom.

Además de la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger, ingresarán a la generación número 19 del Salón de la Fama de California: la actriz Jamie Lee Curtis, los atletas Carl Lewis y Janet Evans, el Mariachi Reyna de Los Ángeles el chef Nobu y otras destacadas personalidades.