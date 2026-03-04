Gente
04 de marzo de 2026 - 10:50

Arnold Schwarzenegger ingresará al Salón de la Fama de California

Arnold Schwarzenegger formará parte del Salón de la Fama de California. (Michael Tran / AFP)
El icónico actor Arnold Schwarzenegger (78) se unirá al Salón de la Fama de California. ¡Sí! El protagonista de Terminator será homenajeado en los próximos días en el estado donde fue gobernador.

Por ABC Color

Arnold Schwarzenegger ingresará al Salón de la Fama de California el próximo 19 de marzo en Sacramento. Así lo anunció en un comunicado el actual gobernador de California, Gavin Newsom.

El actor Arnold Schwarzenegger fue el gobernador número 38 de California. (Patrick T. Fallon / AFP)
Además de la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger, ingresarán a la generación número 19 del Salón de la Fama de California: la actriz Jamie Lee Curtis, los atletas Carl Lewis y Janet Evans, el Mariachi Reyna de Los Ángeles el chef Nobu y otras destacadas personalidades.