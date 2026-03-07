Ángel Romero celebró los cinco años de Ciro, su primer hijo

Ciro Naithan, el primogénito del futbolista Ángel Romero y Gabriela Miskinich, celebró su quinto cumpleaños. ¡Sí! Aquel bebecito que llegó al mundo el 4 de marzo de 2021 ya cumplió cinco añitos para la felicidad de su familia.

Los orgullosos papis Ángel Romero y Gabriela Miskinich organizaron una fiesta infantil en los jardines de su residencia en Buenos Aires (Argentina) para agasajar al cumpleañero Ciro Naithan, quien se divirtió muchísimo jugando con su hermanito Zadquiel y sus amiguitos.

“Feliz cumple número 5 meu mozinho. Sos la mejor historia de mi vida y mi motivo para soñar”, escribió emocionada mamá Gabriela Miskinich en su cuenta de Instagram, donde compartió las postales del festejo de cumpleaños de su su pequeño Ciro.

“Te amo con locura mi Ciro, mi niño soñado. Mi príncipe, que la vida siempre te encuentre con salud y amor”, deseó Gabriela Miskinich a su adorado primogénito.