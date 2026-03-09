“China” Suárez cumple 34 y Mauro Icardi se mostró romántico: “La mujer que cambió mi vida”

María Eugenia Suárez Riveiro nació el 9 de marzo de 1993 en Buenos Aires, Argentina. Así que, hoy la actriz conocida como “China” está de cumpleaños. Y fue su enamorado Mauro Icardi el encargado de dedicarle unas emotivas líneas en las redes sociales.

Lea más: China Suárez reveló detalles inéditos de su encuentro con Mauro Icardi en París

“Felices 34, mi amor. Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables", se puede leer al inicio del posteo de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram.

Lea más: Mauro Icardi se mostró más enamorado que nunca de La China Suárez, “la que brilla sola”

“Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo”, destacó el jugador del Galatasaray de Turquía junto a las postales con su novia cumpleañera María Eugenia “China” Suárez.

Icardi: “Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa”

Y, por supuesto, Mauro Icardi también dejó los mejores augurios para su prometida: “Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa”.