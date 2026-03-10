¡Joan Manuel Serrat debutará como bisabuelo y por partida doble!

La influencer y actriz española Luna Serrat (29) anunció en sus redes que junto a su novio futbolista Daniel Ceballos Fernández están en la dulce espera de dos bebés. ¡Sí! La nieta mayor del icónico Joan Manuel Serrat será mamá de gemelos y convertirá en bisabuelo por partida doble al famoso artista.

Luna Serrat y el futbolista del Real Madrid Daniel Ceballos Fernández compartieron la tierna noticia en una publicación conjunta en Instagram.

“Lo soñamos tanto, que vino doble 1+1=4″, se puede leer en el posteo donde la feliz pareja compartió imágenes de la primera ecografía de los bebés en camino que pronto harán debutar como bisabuelo al emblemático Joan Manuel Serrat.