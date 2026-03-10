Gente
10 de marzo de 2026 - 08:47

¡Joan Manuel Serrat debutará como bisabuelo y por partida doble!

Joan Manuel Serrat se estrenará como bisabuelo en pocos meses más. (JUAN MABROMATA / AFP)
El emblemático cantautor español Joan Manuel Serrat se estrenará como bisabuelo a sus 82 años. Pero eso no es todo, pues su nieta Luna le regalará no solo un bisnieto, sino dos, porque espera gemelos.

Por ABC Color

La influencer y actriz española Luna Serrat (29) anunció en sus redes que junto a su novio futbolista Daniel Ceballos Fernández están en la dulce espera de dos bebés. ¡Sí! La nieta mayor del icónico Joan Manuel Serrat será mamá de gemelos y convertirá en bisabuelo por partida doble al famoso artista.

Luna Serrat y Dani Ceballos anunciaron felices que esperan un par de bebés que convertirán en bisabuelo a Joan Manuel Serrat. (Instagram/Luna Serrat)
Luna Serrat y Dani Ceballos anunciaron felices que esperan un par de bebés que convertirán en bisabuelo a Joan Manuel Serrat. (Instagram/Luna Serrat)

Luna Serrat y el futbolista del Real Madrid Daniel Ceballos Fernández compartieron la tierna noticia en una publicación conjunta en Instagram.

“Lo soñamos tanto, que vino doble 1+1=4″, se puede leer en el posteo donde la feliz pareja compartió imágenes de la primera ecografía de los bebés en camino que pronto harán debutar como bisabuelo al emblemático Joan Manuel Serrat.