Paris, la hijita de Maluma, cumplió dos años

El 9 de marzo de 2024, a las 8.23, llegó al mundo Paris Londoño Gómez, hija de Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, y la arquitecta Susana Gómez.

Aquella bebecita que nació en Medellín, Colombia, ayer ya cumplió 24 meses de vida y sus orgullosos padres organizaron una reunión infantil para agasajarla.

Lea más: Ya nació la hija de Maluma: “Jamás olvidaré ese momento”

“Happy Birthday número 2, princesa mía”, escribió papá Maluma en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas imágenes de la fiestita de cumpleaños de la tierna niña.

Lea más: Maluma se tatuó el nombre de su hija en camino

“¡Estos papás te aman y dan la vida por ti!“, destacó el músico colombiano Maluma, quien desde 2020 está en pareja Susana Gómez. Recordemos que tortolitos se comprometieron en 2023 y tres años después seguimos esperando la boda, pues Paris ya está grande y podría llevar rumbo al altar los anillos de sus padres.