12 de marzo de 2026 - 11:43

Benjamín Amadeo dio la bienvenida a su segundo hijo

Benjamín Amadeo anunció feliz en sus redes que fue papá por segunda vez.
Benjamín Amadeo anunció feliz en sus redes que fue papá por segunda vez.Instagram/Benjamín Amadeo

El cantautor argentino Benjamín Amadeo anunció en sus redes que fue papá por segunda vez. ¡Sí! Hace unos días llegó al mundo Pacífico, el niño que se sumará a las travesuras de su hermanita Andes.

Benjamín Amadeo y su esposa Martina fueron padres por segunda vez hace solo unos días. La pareja recibió con mucho amor a su esperado hijo Pacífico Amadeo.

Con esta tierna postal Benjamín Amadeo dio la bienvenida en las redes a su segundo hijo. (Instagram/Benjamín Amadeo)

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, Pisciano, hincha del rojo y argentino”, escribió el cantante argentino Benjamín Amadeo en su cuenta de Instagram para dar la tierna noticia que fue recibida con mucha felicidad por sus seguidores.

Benjamín Amadeo agrandó su familia con la llegada de Pacífico.
“Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, destacó Benja Amadeo junto a una tierna postal donde se ve la mano del varoncito recién nacido.

Pacífico es el segundo hijo de Benjamín Amadeo y Martina. El bebé convirtió en hermanita mayor a Andes, la niña que llegó al mundo a inicios del 2022.