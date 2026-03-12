Margot Robbie, más diosa que nunca con su nuevo corte de pelo

Más diosa que nunca, la artista que dio vida a Barbie muestra cúal será la tendencia este 2026 en cuanto a melenas. ¡Sí! Margot Robbie tiene un nuevo corte de pelo que se robó todos los flashes en la Semana de la Moda de París.

Lea más: Margot Robbie, deslumbrante en París

Margot Robbie se decantó por un estilo “long bob” con flequillo que la deja aún más espléndida. La actriz australiana llevó su nuevo corte con una raya lateral y ondas suaves.

El look de pelo largo con ondas sueltas de Margot Robbie quedó atrás para dar paso a una melena mucho más moderna y desenfadada, que refleja el espíritu vanguardista de la icónica actriz.

¿Ustedes qué opinan del nuevo corte de la protagonista de Cumbres Borrascosas?