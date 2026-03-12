Te mostramos las fotos del estreno de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal en Nueva York

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal ya tuvo su premier mundial. La cita fue en el Teatro DGA de Nueva York, Estados Unidos, y reunió a los protagonistas de la exitosa saga británica de Netflix.

“Peaky Blinders: El Hombre Inmortal” llegará a la plataforma Netflix el próximo 20 de marzo y por la red carpet neoyorkina pasaron con sus mejores galas Cilliam Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Evan Bates, Madison Chock y Tim Roth.

