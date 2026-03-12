12 de marzo de 2026 - 09:13
Te mostramos las fotos del estreno de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal en Nueva York La premier de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal tuvo lugar en Nueva York. Por la red carpet del estreno mundial pasaron todos los protagonistas de esta nueva entrega. ¡Adelante! Peaky Blinders: El Hombre Inmortal ya tuvo su premier mundial. La cita fue en el Teatro DGA de Nueva York, Estados Unidos, y reunió a los protagonistas de la exitosa saga británica de Netflix. Rebecca Ferguson llegó así de hermosa al estreno de "Peaky Blinders: El hombre inmortal" de Netflix en el Teatro DGA de Nueva York. (Theo Wargo/Getty Images/AFP)
Lea más: Tommy Shelby salta a la gran pantalla en el regreso final de “Peaky Blinders” ¡Muy elegante! Así pasó Barry Keoghan por la red carpet de "Peaky Blinders: The Immortal Man" en Nueva York. (Theo Wargo/Getty Images/AFP)
“Peaky Blinders: El Hombre Inmortal” llegará a la plataforma Netflix el próximo
20 de marzo y por la red carpet neoyorkina pasaron con sus mejores galas Cilliam Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Evan Bates, Madison Chock y Tim Roth. Evan Bates y Madison Chock, juntitos en la premier de "Peaky Blinders: The Immortal Man" en el DGA Theater de Nueva York. (Theo Wargo/Getty Images/AFP)
Lea más: Margot Robbie, más diosa que nunca con su nuevo corte de pelo Tim Roth no podía estar ausente en el estreno neoyorkino de "Peaky Blinders: El Hombre Immortal". (Theo Wargo/Getty Images/AFP)