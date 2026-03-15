Brillo, audacia y el regreso del glamour clásico en la alfombra roja de los Oscar 2026

El despliegue de celebridades en Los Ángeles este domingo no solo cumplió con las expectativas de la industria, sino que estableció las tendencias que dominarán el calendario internacional. La alfombra roja, una estructura de más de 2.300 metros cuadrados, recibió a nominados de la talla de Michael B. Jordan, Emma Stone y Jessie Buckley, quienes destacaron por elecciones estilísticas que oscilaron entre el minimalismo monocromático y estructuras arquitectónicas de alta costura.

Lea más: Premios Oscar, EN VIVO: ganadores, discursos y momentos “virales”

Con la conducción de Conan O’Brien en la gala principal, la previa estuvo marcada por un ambiente de alta competencia, donde las casas de moda más prestigiosas del mundo compitieron por vestir a quienes, minutos después, buscarían consagrarse con la estatuilla dorada.

Kieran Culkin

Felicity Jones

Heidi Klum

Charithra Chandran

María Fernanda Cándido