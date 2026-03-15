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15 de marzo de 2026 - 18:42

Brillo, audacia y el regreso del glamour clásico en la alfombra roja de los Oscar 2026

Mckenna Grace llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar.
Mckenna Grace llega a la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar. JILL CONNELLY

Las estrellas de Hollywood desfilaron por la pasarela del Teatro Dolby marcando el fin de la temporada de premios. Desde el impacto de figuras como Timothée Chalamet y Teyana Taylor hasta la presencia de los elencos de las favoritas Sinners y Marty Supreme, la antesala de la 98.ª edición de los premios de la Academia reafirmó su estatus como el evento de moda más influyente del mundo.

Por ABC Color

El despliegue de celebridades en Los Ángeles este domingo no solo cumplió con las expectativas de la industria, sino que estableció las tendencias que dominarán el calendario internacional. La alfombra roja, una estructura de más de 2.300 metros cuadrados, recibió a nominados de la talla de Michael B. Jordan, Emma Stone y Jessie Buckley, quienes destacaron por elecciones estilísticas que oscilaron entre el minimalismo monocromático y estructuras arquitectónicas de alta costura.

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Con la conducción de Conan O’Brien en la gala principal, la previa estuvo marcada por un ambiente de alta competencia, donde las casas de moda más prestigiosas del mundo compitieron por vestir a quienes, minutos después, buscarían consagrarse con la estatuilla dorada.

Kieran Culkin

Kieran Culkin
Kieran Culkin

Felicity Jones

Felicity Jones
Felicity Jones

Heidi Klum

Heidi Klum
Heidi Klum

Charithra Chandran

Charithra Chandran
Charithra Chandran

María Fernanda Cándido

La actriz brasileña María Fernanda Cándido.
La actriz brasileña María Fernanda Cándido.